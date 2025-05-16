Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу

11 мая в житомирском клубе «Полесье» состоялась встреча между главным тренером Имадом Ашуром и президентом Геннадием Буткевичем, во время которой коуч высказал ряд требований.

По информации Telegram-канала Инсайды от Пасечника, среди этих требований были: трудоустройство Андрея Колесника в футбольном клубе «Полесье», назначение Глеба Платова директором академии «Полесье», расторжение контракта с главным тренером и тренерским штабом команды «Полесье» U-19 и назначение Кирилла Мазура на должность главного тренера юношеской команды.

После консультаций со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком президент «Полесье» принял решение расторгнуть трудовые отношения с Имадом Ашуром, это произошло 12 мая. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.