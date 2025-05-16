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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 15:23 | Обновлено 16 мая 2025, 15:32
243
1

Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу

После консультаций президент Полесья принял решение разорвать контракт с коучем

16 мая 2025, 15:23 | Обновлено 16 мая 2025, 15:32
243
1
Стало известно, какие требования Ашур перед отставкой выдвигал Буткевичу
ФК Полесье. Геннадий Буткевич и Имад Ашур

11 мая в житомирском клубе «Полесье» состоялась встреча между главным тренером Имадом Ашуром и президентом Геннадием Буткевичем, во время которой коуч высказал ряд требований.

По информации Telegram-канала Инсайды от Пасечника, среди этих требований были: трудоустройство Андрея Колесника в футбольном клубе «Полесье», назначение Глеба Платова директором академии «Полесье», расторжение контракта с главным тренером и тренерским штабом команды «Полесье» U-19 и назначение Кирилла Мазура на должность главного тренера юношеской команды.

После консультаций со спортивным директором клуба Вячеславом Шевчуком президент «Полесье» принял решение расторгнуть трудовые отношения с Имадом Ашуром, это произошло 12 мая. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Максимов, который ранее работал тренером юношеской команды U-19.

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Имад Ашур Геннадий Буткевич Полесье Житомир отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Глеб Платов Андрей Колесник (футбол) Вячеслав Шевчук Полесье Житомир U-19 Александр Максимов назначение тренера
Николай Степанов Источник: Telegram
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Gargantua81
Колесник и Ашур это конечно гениальная была бы связочка, как Зеленский и Ермак
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