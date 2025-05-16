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Испания
16 мая 2025, 14:35 | Обновлено 16 мая 2025, 14:48
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Валенсия готова подать иск в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе

«Летучие мыши» хотят защитить собственных фанатов от словесных оскорблений

16 мая 2025, 14:35 | Обновлено 16 мая 2025, 14:48
301
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Валенсия готова подать иск в суд на Netflix из-за фильма о Винисиусе
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель Ла Лиги, «Валенсия», вместе со своей юридической командой планирует подать иск в суд на американскую компанию Netflix из-за фильма о бразильском вингере мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации источника, испанский клуб возмутился из-за одного эпизода фильма, в котором был изображен матч 23 мая 2023 года, в котором встретились «Валенсия» и «Реал» на стадионе «Месталья».

По мнению «Валенсии» компания Netflix сманипулировала изображениями, продемонстрировав расистский скандал вокруг Винисиуса Жуниора в том поединке.

В одном из эпизодов фанаты «летучих мышей» выкрикивали в адрес бразильца слово «дурак», однако компания перевела эти крики иначе и написала на экране слово «обезьяна», что считается расистским термином.

По оценке «Валенсии» этот фильм способен нанести большой вред имиджу клуба, поскольку эта биографическая лента искажает реальность и завуалирует факты.

Стоит отметить, что «летучие мыши» вместе с федерацией провели расследование и определили группу людей, которые разжигали ненависть к Винисиусу в том матче, благодаря расистским лозунгам.

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Валенсия Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига фильмы фанаты суд судебный иск Netflix Винисиус Жуниор
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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