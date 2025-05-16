Легионер Черноморца вернулся в Бразилию накануне матча с Динамо

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Накануне стало известно о кадровых потерях среди подопечных Александра Кучера. Бразильский легионер Райан Карлос вернулся в Бразилию и больше не сыграет в составе украинского клуба.

Руководство одесского коллектива приняло решение не использовать опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. Вместе с тем, сам 23-летний защитник не захотел оставаться в Украинской Премьер-лиге и вернулся в бразильскую «Байю», которой и принадлежит его контракт.

Несмотря на то, что «Черноморец» сыграет два матча до завершения чемпионата, в этих поединках тренерский штаб «моряков» не сможет рассчитывать на Райана.

В нынешнем сезоне Карлос провел 11 матчей в элитном дивизионе, но результативными действиями не отметился. «Черноморец» занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице – в активе клуба 21 балл. Одесский клуб имеет шансы побороться за зону плей-офф и избежать прямого вылета.