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  4. Легионер Черноморца вернулся в Бразилию накануне матча с Динамо
Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 14:33 |
228
1

Легионер Черноморца вернулся в Бразилию накануне матча с Динамо

Райан Карлос решил отказаться от выступлений в чемпионате Украины за одесский клуб

16 мая 2025, 14:33 |
228
1
Легионер Черноморца вернулся в Бразилию накануне матча с Динамо
ФК Черноморец Одесса. Райан Карлос

18 мая состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».

Накануне стало известно о кадровых потерях среди подопечных Александра Кучера. Бразильский легионер Райан Карлос вернулся в Бразилию и больше не сыграет в составе украинского клуба.

Руководство одесского коллектива приняло решение не использовать опцию выкупа, которая была прописана в арендном соглашении. Вместе с тем, сам 23-летний защитник не захотел оставаться в Украинской Премьер-лиге и вернулся в бразильскую «Байю», которой и принадлежит его контракт.

Несмотря на то, что «Черноморец» сыграет два матча до завершения чемпионата, в этих поединках тренерский штаб «моряков» не сможет рассчитывать на Райана.

В нынешнем сезоне Карлос провел 11 матчей в элитном дивизионе, но результативными действиями не отметился. «Черноморец» занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице – в активе клуба 21 балл. Одесский клуб имеет шансы побороться за зону плей-офф и избежать прямого вылета.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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