Помогут ли не вылететь? Черноморец примет Динамо с болельщиками
В Одессе три года матчи проходили при пустых трибунах
13 мая стало известно, что «Черноморцу» разрешили провести матч 29-го тура УПЛ с болельщиками.
Одесситы будут принимать киевское «Динамо».
На стадионе «Черноморец» будут открыты два сектора, а билеты на матч стоят от 500 гривен.
Одесская команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Матч с «Динамо» подопечным Александра Кучера необходимо выигрывать.
Киевское «Динамо» – единоличный лидер УПЛ и в матче с «Черноморцем» может оформить чемпионство.
Матч «Черноморец» – «Динамо» состоится 18 мая в 15:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В опасной зоне находятся: Ворскла, Левый Берег, Ингулец, Черноморец
Коуч заявил, что Виктор Кравченко многое делает для клуба