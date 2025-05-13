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  4. Помогут ли не вылететь? Черноморец примет Динамо с болельщиками
Украина. Премьер лига
13 мая 2025, 17:15 |
669
0

Помогут ли не вылететь? Черноморец примет Динамо с болельщиками

В Одессе три года матчи проходили при пустых трибунах

13 мая 2025, 17:15 |
669
0
Помогут ли не вылететь? Черноморец примет Динамо с болельщиками
ФК Черноморец

13 мая стало известно, что «Черноморцу» разрешили провести матч 29-го тура УПЛ с болельщиками.

Одесситы будут принимать киевское «Динамо».

На стадионе «Черноморец» будут открыты два сектора, а билеты на матч стоят от 500 гривен.

Одесская команда занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата. Матч с «Динамо» подопечным Александра Кучера необходимо выигрывать.

Киевское «Динамо» – единоличный лидер УПЛ и в матче с «Черноморцем» может оформить чемпионство.

Матч «Черноморец» – «Динамо» состоится 18 мая в 15:30 по киевскому времени.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Динамо Киев Черноморец - Динамо болельщики
Александр Сильченко Источник: ФК Черноморец
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