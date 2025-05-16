Испания16 мая 2025, 13:46 | Обновлено 16 мая 2025, 13:59
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Защитник Барселоны поздравил болельщиков с победой в Ла Лиге
Рональд Араухо во второй раз в карьере выиграл национальную лигу
16 мая 2025, 13:46 | Обновлено 16 мая 2025, 13:59
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Капитан и защитник «Барселоны» Рональд Араухо после матча с «Эспаньолом» (2:0) высказался о победе в чемпионате Испании 2024/25.
До завершения Ла Лиги осталось еще два тура, однако «сине-гранатовые» досрочно стали обладателями трофея.
«Я очень счастлив, это награда для всех. Мы и наш народ заслужили эту радость после стольких испытаний», – написал Араухо.
В течение текущего сезона Рональд отыграл 24 матча (2 гола и 2 ассиста). Первую часть сезона защитник пропустил из-за травмы.
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