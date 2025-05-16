Защитник Барселоны поздравил болельщиков с победой в Ла Лиге

Капитан и защитник «Барселоны» Рональд Араухо после матча с «Эспаньолом» (2:0) высказался о победе в чемпионате Испании 2024/25.

До завершения Ла Лиги осталось еще два тура, однако «сине-гранатовые» досрочно стали обладателями трофея.

«Я очень счастлив, это награда для всех. Мы и наш народ заслужили эту радость после стольких испытаний», – написал Араухо.

В течение текущего сезона Рональд отыграл 24 матча (2 гола и 2 ассиста). Первую часть сезона защитник пропустил из-за травмы.