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  4. Хаби Алонсо попросил Реал не продавать талантливого футболиста
Испания
16 мая 2025, 13:45 |
1562
0

Хаби Алонсо попросил Реал не продавать талантливого футболиста

Рамон Хакобо может получить больше игрового времени в следующем сезоне

16 мая 2025, 13:45 |
1562
0
Хаби Алонсо попросил Реал не продавать талантливого футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Рамон Хакобо

14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Мальорка». Подопечные Карло Анчелотти вырвали победу на последних минутах противостояния.

Решающий гол забил 20-летний защитник Рамон Хакобо, который вышел на поле в стартовом составе. По сообщениям испанской прессы, футболист давно впечатлил тренерский штаб своей игрой, техникой и видением поля.

После завершения матча с «Мальоркой» будущий наставник королевского клуба Хаби Алонсо попросил руководство «сливочных» не продавать талантливого футболиста и не рассматривать трансферные предложения по нему. Испанский специалист намерен предоставить игровое время Хакобо в следующем сезоне.

В нынешней кампании Рамон провел 15 матчей за вторую команду «Реала», в которых записал на свой счет пять забитых голов. Также защитник сыграл два поединка за первую команду (один гол). Ориентировочная стоимость Хакобо составляет 500 тысяч евро.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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