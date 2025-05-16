Хаби Алонсо попросил Реал не продавать талантливого футболиста

14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Мальорка». Подопечные Карло Анчелотти вырвали победу на последних минутах противостояния.

Решающий гол забил 20-летний защитник Рамон Хакобо, который вышел на поле в стартовом составе. По сообщениям испанской прессы, футболист давно впечатлил тренерский штаб своей игрой, техникой и видением поля.

После завершения матча с «Мальоркой» будущий наставник королевского клуба Хаби Алонсо попросил руководство «сливочных» не продавать талантливого футболиста и не рассматривать трансферные предложения по нему. Испанский специалист намерен предоставить игровое время Хакобо в следующем сезоне.

В нынешней кампании Рамон провел 15 матчей за вторую команду «Реала», в которых записал на свой счет пять забитых голов. Также защитник сыграл два поединка за первую команду (один гол). Ориентировочная стоимость Хакобо составляет 500 тысяч евро.