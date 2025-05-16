Хаби Алонсо попросил Реал не продавать талантливого футболиста
Рамон Хакобо может получить больше игрового времени в следующем сезоне
14 мая состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Мальорка». Подопечные Карло Анчелотти вырвали победу на последних минутах противостояния.
Решающий гол забил 20-летний защитник Рамон Хакобо, который вышел на поле в стартовом составе. По сообщениям испанской прессы, футболист давно впечатлил тренерский штаб своей игрой, техникой и видением поля.
После завершения матча с «Мальоркой» будущий наставник королевского клуба Хаби Алонсо попросил руководство «сливочных» не продавать талантливого футболиста и не рассматривать трансферные предложения по нему. Испанский специалист намерен предоставить игровое время Хакобо в следующем сезоне.
В нынешней кампании Рамон провел 15 матчей за вторую команду «Реала», в которых записал на свой счет пять забитых голов. Также защитник сыграл два поединка за первую команду (один гол). Ориентировочная стоимость Хакобо составляет 500 тысяч евро.
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