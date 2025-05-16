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  4. Йожеф САБО: «Бражко посадили в глубокий запас. Ему нужно куда-то уходить»
Кубок Украины
16 мая 2025, 13:55 |
836
5

Йожеф САБО: «Бражко посадили в глубокий запас. Ему нужно куда-то уходить»

Бывший тренер киевского «Динамо» считает, что полузащитник стал играть хуже

16 мая 2025, 13:55 |
836
5
Йожеф САБО: «Бражко посадили в глубокий запас. Ему нужно куда-то уходить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился впечатлениями после финала Кубка Украины, в котором подопечные Александра Шовковского уступили донецкому «Шахтеру» – 1:1, 5:6 в серии пенальти.

– Можно ли выделить кого-то из игроков в составах обеих команд?

– Никого. Раньше говорили о Бражко и том, что он растет, но сейчас – это совсем не тот игрок. Бражко посадили в глубокий запас и он выходит на замену на 10-15 минут. Ему нужно куда-то уйти, – считает Сабо.

В нынешнем сезоне Владимир Бражко провел 35 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал четыре результативных передачи. Контракт игрока заканчивается в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» покинет киевский клуб после завершения текущего сезона Украинской Премьер-лиги.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Владимир Бражко Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: 1927.kiev.ua
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Комментарии 5
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Перець
пацана психологічно надломили хотіли заробити а вийшло як завжди
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+1
kadaad
Реально стал никаким, медленный, неповоротливый.
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-1
umnuy2
а мог бы сейчас в вулз доигрывать сезон в АПЛ,а не с ингульцами шпилить.Сломали пацану жизнь
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-3
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Singularis
Верните в Металлург Зп.
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-3
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