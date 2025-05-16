Известно, какой футболист Динамо может первым покинуть киевский клуб

Защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона 2024/25.

29-летний футболист перебрался в Киев на правах свободного агента в марте 2025 года. Стороны договорились о сотрудничестве на несколько месяцев. Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что клуб не намерен продлевать контракт Лучкевича.

«На позиции правого защитника у «Динамо» играют Тымчик, Караваев и Лучкевич. Но Валерий будет в клубе до лета. Была такая договоренность. Все зависело от того, как он сможет себя проявить. Но он мало играет, поэтому и шансов остаться фактически нет», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Лучкевич провел шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями отметиться не сумел. Ориентировочная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.