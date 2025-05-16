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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 13:15 |
3178
5

Известно, какой футболист Динамо может первым покинуть киевский клуб

Контракт Валерия Лучкевича заканчивается в июне 2025 года

16 мая 2025, 13:15 |
3178
5
Известно, какой футболист Динамо может первым покинуть киевский клуб
ФК Динамо Киев. Валерий Лучкевич

Защитник киевского «Динамо» Валерий Лучкевич с высокой вероятностью покинет нынешний клуб после завершения сезона 2024/25.

29-летний футболист перебрался в Киев на правах свободного агента в марте 2025 года. Стороны договорились о сотрудничестве на несколько месяцев. Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что клуб не намерен продлевать контракт Лучкевича.

«На позиции правого защитника у «Динамо» играют Тымчик, Караваев и Лучкевич. Но Валерий будет в клубе до лета. Была такая договоренность. Все зависело от того, как он сможет себя проявить. Но он мало играет, поэтому и шансов остаться фактически нет», – сообщил журналист.

В нынешнем сезоне Лучкевич провел шесть матчей во всех турнирах, результативными действиями отметиться не сумел. Ориентировочная стоимость защитника составляет 400 тысяч евро.

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Динамо Киев Валерий Лучкевич Игорь Цыганык свободный агент трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Gargantua81
лучше бы Тымчика куда пристроили. Как же он ужасен.
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+1
Перець
нах цей баласт було брати
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0
Fitness.sports
Перечисли правых защитников. Выходит это самая слабая позиция.
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0
WolfofDK
Це було зрозуміло. Нащо його взагалі брали? Щоб став чемпіоном?
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0
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