Футбол изменился: стартовые составы команд известны заранее

Помню этот момент: среда, примерно 21:20, я захожу посмотреть стартовые составы «ПСЖ» и «Арсенала» на ответный полуфинал ЛЧ... и едва не падаю со стула, потому что нет Дембеле. Потом, конечно, нахожу объяснение: футболист на скамейке запасных из-за небольшого повреждения. Успокаиваюсь. Прошел день, и тут-то я понял: раньше, еще несколько лет назад, позиция игрока калибра Дембеле на банке в таком матче меня бы не удивила. Более того: меня бы не удивило существенно отсутствие любого футболиста – возможно, кроме Месси и Роналду – в основной 11-ке на топ-поединок. А теперь почему-то удивляет. Поймал себя на мысли: теперь в больших матчах играют одни и те же. Испугался, потому что будто бы это деградация футбола (было больше инструментов, потому что использовались разные исполнители, а теперь, получается, инструментов стало меньше?). Но довольно быстро успокоился, потому что понял: все наоборот, это новый виток развития. Так ведь, да?

К чему я пришел в своих размышлениях, как я это сделал и какой он, новый футбол без сюрпризов в стартовых 11-ках, написал в этом тексте. Буду основываться на матчах полуфиналов ЛЧ текущего сезона, потому что примеры лучших клубов – всегда наиболее красноречивые и наиболее точно отражают текущее положение дел в футболе.

Я могу угадывать составы полуфиналистов ЛЧ

Да, решил похвастаться. Но если серьезно, то вы также можете и, я уверен, угадываете. Например, я почти не смотрю «Интер» в Серии А, поэтому у меня, в теории, должно быть не так много шансов спрогнозировать его состав (потому что просто меньше понимаю, как мыслит наставник)... Но я угадываю его на 100%. Потому что Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Дюмфрис, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян и Тюрам, если здоровы, точно будут играть: это понятно из стартовых 11-ок «Интера» на все крупные поединки сезона. Нет Павара? Значит, Биссек вместо него. Никаких других вариантов, только этот немец. И так каждый матч в плей-офф. То же самое с «Барселоной», где, если бы не травмы, интрига была бы нулевой: Кунде и Бальде на флангах защиты, Мартинес и Кубарси в центре обороны, тройки полузащиты и нападения – известны заранее. У «ПСЖ» могут быть варианты с Барколя или Дуэ в трио атаки, но это и все, остальные 10 позиций – скопировать и вставить. «Арсенал» на решающий и последний для себя матч на турнире, когда вроде бы целесообразно было бы сделать что-то нестандартное и удивить соперника, просто выставил лучших на каждой позиции.

Если даже на уровне полуфиналов ЛЧ, где выступают лучшие команды и соревнуются лучшие тренеры, составы настолько предсказуемы, то что вообще говорить о более ранних стадиях или внутренних первенствах?

Раньше было по-другому

Возьмем, например, 2021-й год. Почему его? Потому что это первый сезон после прихода коронавируса, который повлиял на футбол. Тогда была большая вероятность получить на решающих стадиях команды с «избитыми» составами, то есть без скамейки запасных и опций для тренеров вообще. И что имеем? В финале Гвардиола не выпускает в опорную зону Родри, а использует на позиции Гюндогана, чтобы лучше владеть мячом. Плюс, ни одного «чистого» нападающего, хотя Жезус и Агуэро в заявке – но на скамейке запасных. «Челси» на поединок полуфинала против «Реала» вышел без Хаверца, зато с Пулишичем – американец забил гол, а немец сделал то же самое позже, уже в финале, когда вернулся в старт. В другом полуфинале на скамейке запасных у «ПСЖ» остался Мбаппе. На более ранней стадии «Ливерпуль» выходил без Фирмино, но с Жотой, «Челси» – с Ковачичем вместо Канте. Далеко не все решения окупились, однако все в моменте удивляли зрителя. Первая сильная эмоция приходила уже тогда, когда видел стартовый состав – и посылал его друзьям, чтобы разделить его с ними.

А сейчас такого нет. Смотришь на стартовую 11-ку «Интера» и... все. Никакой реакции, потому что все так, как и должно быть, как и предполагалось. Знакомство с составами раньше было неким «разогревом» перед матчем. А теперь – нет.

Списать все на календарь и травмы не получится

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Часто можно сказать во время любого футбольного спора что-то вроде «все из-за количества матчей!» и быть правым. Часто, но не в этом случае. Потому что прямой связи здесь нет. Хорошо, допустим, все футболисты здоровы перед матчами. Разве выберет Индзаги кого-то другого в стартовую 11-ку, чем выбрал в прошедших полуфиналах? Да, Павара вместо Биссека. И все. Потому что другие недоступные – резервисты. Состав «Барселоны», если бы все были здоровы, я уже указывал ранее. И каталонцы, кстати, играли им против «Бенфики» в первом матче плей-офф в гостях, то есть в решающий момент, когда проигрывать отнюдь нельзя. У «ПСЖ» недоступным был только Кимпембе – без комментариев. «Арсенал» пострадал больше всех, признаю, но, если бы не травмы, Хаверц просто сменил бы Мерино в центре нападения, а Габриэл – Кивера. То есть Мерино и Кивер точно бы присели на скамейку. Поэтому интриги относительно того, кто стартует, не было бы. Если бы не повреждения, составы команд действительно были бы несколько иными – но мы все равно спрогнозировали бы их правильно.

Ресурс ограничен даже у лучших

Будет нечестно сказать, что скамейки запасных команд-участниц полуфиналов ЛЧ – лучшие в Европе и идеальные. Это не так. Например, среди запасных «Арсенала» Зинченко, Стерлинг и Жоржиньо, на которых вообще не рассчитывает тренер. Единственная звезда на скамейке «ПСЖ» – Рамуш, но он не подходит для типичного футбола Энрике (он чистая «девятка», которая должна замыкать, а тренер хочет иметь впереди способных комбинировать исполнителей), поэтому неудивительно, что не играет. Скамейка запасных «Интера»? Ну смотрите, форварды – Арнаутович и Тареми. За целый сезон Серии А они забили на двоих 5 голов. Это позор для нападающих, даже резервных. Поэтому Индзаги, может, и хотел бы не заставлять Мартинеса играть на уколах, однако знает, что альтернатива – тот, кто точно не забьет. У «Барселоны» вынужденно в полуфиналах в обороне играли Араухо, Гарсия, Мартин – и она пропустила 7 раз за 2 поединка. Вот поэтому Кунде и проводит по миллиону матчей подряд и ставит рекорды: на других положиться нельзя.

Может, если бы скамейка запасных у названных команд была длиннее и богаче на крутых исполнителей, они бы удивляли. Однако их скамейки не такие, поэтому пространство для креатива было небольшим.

Но и сами тренеры против нестандартных решений

Если бы Артета искренне хотел креативить, то мог бы это сделать и с помощью доступных исполнителей: добавить в качестве владения, выпустив Зинченко вместо Льюиса-Скелли, добавить в качестве игры один в один в обороне Уайтом вместо Тимбера, и даже Нванери и Троссард – опции (первый сделает игру более прямолинейной, второй – более комбинационной). Но Микель не стал их использовать. Фраттези – объективно лучшее, что есть на скамейке запасных «Интера», но в обоих матчах на позиции стартовал более опытный Мхитарян. Во второй игре против «Арсенала» «ПСЖ» закладывался на то, что придется терпеть и выбегать в быстрые атаки, поэтому Рамуш в стартовом составе был бы уместным: он бы конвертировал быстрые выпады в голы, потому что единственный профильный нападающий в команде. По «Барселоне» намеренно натягивать не буду: Флик имел минимум вариантов, лучшее из придуманного мной без изменения схемы – Гави вместо Ольмо, чтобы меньше комбинировать, но быть успешнее в борьбе за мяч. Но играл Ольмо.

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Да, простор для творчества у тренеров был не самым большим, однако он был. И они не стали творить.

Сыгранность и надежность важнее конкретных шагов против соперника

По сути, тренер, когда планирует стартовый состав на матч, всегда выбирает: использовать более надежных или подстроиться под оппонента с помощью 1-2 изменений в начальной 11-ке? И сейчас лучшие наставники Европы выбирают первый вариант. Потому что каждый имеет свой стиль футбола, под который подходят лучше всего конкретные 11 исполнителей – вот они и играют. Неожиданные решения – это риск. Сработает – получишь преимущество (еще есть вопрос, насколько большое). Но если нет – рискуешь сломать структуру игры команды. Индзаги, может, и хочет использовать Фраттези в основе – но волнуется, что без Мхитаряна команда будет хуже выходить из-под прессинга, потому что этот компонент игры – про сыгранность и опыт. Может, Энрике и хочет чаще выпускать Рамуша в топ-матчах, но если сделает это, а соперник станет в средне-низкий блок, то «ПСЖ» будет иметь на одного футболиста меньше во владении, чем мог бы иметь – и будет рисковать создать меньше, чем обычно. Похожий страх и у Артеты, команда которого и так не является одной из лучших даже в АПЛ по количеству голов с игры, поэтому в случае неудачного решения тренера вообще может ничего не создать в нападении...

Не рисковать в решающий момент – это нормально и естественно. Но топ-футбол никогда не был о полном отказе от рисков. Однако сейчас он именно такой.

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Есть плюсы и минусы, и нам с ними жить

Но вторых вроде бы больше, как по мне. Например, негатив – сокращение времени, которое ты проводишь «в игре». Раньше ты погружался в нее после того, как узнавал стартовые составы, теперь – только когда футболисты выходят на поле. Еще минус: у нас меньше тем для обсуждения. Круто, когда «Пеп перемудрил», а вот «команда не дожала» – это вроде тоже клише, но более поверхностное. Сюда же: мы имеем меньше неожиданных героев. Конечно, Тареми может выйти со скамейки запасных во всех матчах плей-офф и отдать решающий ассист в каком-то, но если бы появился в старте хотя бы в нескольких, имел бы больше шансов на голевое действие – даже забил бы, возможно. То есть резервисты получают меньше времени – следовательно, и меньше влияют на результат. Еще? Хорошо. Из-за таких изменений в футболе мы теряем в зрелищности: если «ПСЖ» выходит играть в одном и том же составе каждый раз, то он и будет играть каждый раз в один и тот же футбол, плюс-минус. Если этот футбол привлекательный – круто, однако даже это может надоесть. Хочется видеть команду разной и вариативной. А мы видим ее одинаковой каждую неделю.

Главный положительный момент – стартовый состав становится «ближе» к болельщику. Он точно знает, что в основе сыграет, например, Ольмо, а не Гави. Тогда, если нет постоянной ротации между этой парой, он построит более прочную связь с Дани: будет считать его действительно важным, привяжется к нему, будет ожидать его в старте и немножко обрадуется, когда он там окажется. Кроме этого, Ольмо сыграет много минут, поэтому фанат сможет сравнить его показатели с показателями условного Вирца. Болельщик может сконцентрироваться на тактике и выступлениях отдельных исполнителей – а не на вопросе «кого лучше было бы использовать тренеру?», то есть фокус смещается на главное. Еще плюс: увеличивается сыгранность и уменьшается количество «проходных» поединков на решающих стадиях. Пример первого – гол Мартинеса в ответном матче с «Барселоной» (два крайних защитника настолько понимают друг друга и партнеров, что отобрали мяч по центру и провели атаку по центру), пример второго – сами полуфиналы ЛЧ, где команды с предполагаемыми стартовыми стартовыми 11-ками провели 4 крутых матча, в каждом из которых интрига жила вплоть до последних минут.

Я не знаю, являются ли плюсы от изменений весомее минусов. Как по мне, на данный момент – нет. Но тенденция отчетливо видна, поэтому футбол движется в эту сторону – к временам, где ты знаешь стартовый состав команды на любой важный матч заранее. К этому этапу развития игры можно относиться по-разному, но нам придется жить в мире, где футбол – именно такой. Поэтому если видите сюрпризы в стартовом составе какого-то топ-клуба на большой поединок – цените. Это уже редкость.