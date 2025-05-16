17 мая на «Мунисипал де Брага» пройдет матч 34-го тура Примейры Португалии, в котором «Брага» встретится с «Бенфикой». Поединок начнется в 19:00 по центральноевропейскому времени.

«Брага»

Команда в 2023-м году поднималась на третье место – это позволило в прошлом сезоне неплохо поиграть в Лиге чемпионов. Но на внутренней арене при этом откатились на более привычную для себя четвертую позицию.

В целом, сейчас клуб показывает вполне ожидаемые результаты. В Лиге Европы, правда, на этот раз не вышли в плей-офф – набрали в основном раунде те же 10 очков, что и ПАОК, «Твенте» или «Фенербахче», но заняв по дополнительным показателям 25-е место. Сразу же после этого, в феврале, вылетели из кубка, уступив там как раз «Бенфике». Зато в чемпионате показали неплохие результаты, что позволило догнать побежденный «Порту» в споре за третье место. Но в решающий момент, в прошлом туре, ухитрились проиграть «Каза Пие», и уже отстают на три балла!

«Бенфика»

Клуб – один из троицы вечных грандов португальского футбола. Он под руководством Рогера Шмидта вернул себе чемпионский титул, и до последнего год назад вел борьбу за сохранение этого статуса. Но тогда гонку выиграл соседний «Спортинг». Несмотря на неудачу, немецкий тренер тогда сохранили пост – но после посредственного начала нового цикла с ним расстались.

В целом, при Бруну Лаже ничего не менялось. Неплохо выступив в Лиге чемпионов (вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но там, пройдя «Монако», Трубин и компания уступили «Барселоне»), на внутренней арене приходится постоянно сталкиваться со «Спортингом». Его обыграли зимой по пенальти в финале Кубка Лиги. Впереди, в конце месяца, новое противостояние, и там гранды разыграют кубок Португалии. Главное же дерби, где на кону было, по сути, «золото» Примейры, состоялось в прошлом туре. Там все закончилось 1-1, и действующий чемпион при равенстве очков идет первым за счет личных матчей.

Статистика личных встреч

В начале января «Брага» ухитрилась выиграть, после четырех поражений кряду. Но потом «Бенфика» побеждала в обоих кубковых форматах.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что более-менее обоснованная надежда на чемпионство гостей связана с победой – авось соперник потеряет очки. Поверим, что гости свою задачу выполнят, победив (коэффициент - 1,615).

Прогноз Sport.ua Брага Бенфика Победа Бенфики 1,615 Сделать ставку

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