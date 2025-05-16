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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 20:04 |
553
0

Известный тренер: «Вспомните, где было Динамо без Ярмоленко»

Сергей Ковалец расхвалил ветерана «бело-синих»

16 мая 2025, 20:04 |
553
0
Известный тренер: «Вспомните, где было Динамо без Ярмоленко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный украинский тренер Сергей Ковалец оценил влияние Андрея Ярмоленко на игру киевского «Динамо». Коуч расхвалил ветерана «бело-синих».

– Сейчас много разговоров, останется ли Андрей Ярмоленко в «Динамо». А вы как думаете?

– Это решение клуба и самого игрока. Но вспомните, где было «Динамо» без Ярмоленко и где сейчас. Его влияние на команду очевидно, – сказал Ковалец.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко забил 11 голов в ворота соперников киевского клуба. Украинские СМИ все чаще пишут, что Андрей уже совсем скоро продлит контракт с «Динамо» еще на один год.

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Сергей Ковалец Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
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