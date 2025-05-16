Известный тренер: «Вспомните, где было Динамо без Ярмоленко»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец оценил влияние Андрея Ярмоленко на игру киевского «Динамо». Коуч расхвалил ветерана «бело-синих».

– Сейчас много разговоров, останется ли Андрей Ярмоленко в «Динамо». А вы как думаете?

– Это решение клуба и самого игрока. Но вспомните, где было «Динамо» без Ярмоленко и где сейчас. Его влияние на команду очевидно, – сказал Ковалец.

В нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко забил 11 голов в ворота соперников киевского клуба. Украинские СМИ все чаще пишут, что Андрей уже совсем скоро продлит контракт с «Динамо» еще на один год.