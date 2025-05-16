ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате Испании

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в социальной сети Instagram поздравил свой бывший клуб, «Барселону», с победой в национальном чемпионате Испании.

«Барселона» в 36-м туре Ла Лиги переиграла «Эспаньол» со счетом 2:0 и досрочно стала обладателем золотым медалей чемпионата Испании 2024/25.

В общем «сине-гранатовые» в 28-й раз в истории выиграли Ла Лигу.

«Поздравляю!», – написал Лионель, добавив к словам наклейки трофея и цветов «Барселоны».

ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате