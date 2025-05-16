ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате Испании
Лионель следил за ходом событий в матче с «Эспаньолом»
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в социальной сети Instagram поздравил свой бывший клуб, «Барселону», с победой в национальном чемпионате Испании.
«Барселона» в 36-м туре Ла Лиги переиграла «Эспаньол» со счетом 2:0 и досрочно стала обладателем золотым медалей чемпионата Испании 2024/25.
В общем «сине-гранатовые» в 28-й раз в истории выиграли Ла Лигу.
«Поздравляю!», – написал Лионель, добавив к словам наклейки трофея и цветов «Барселоны».
ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате
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