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  4. ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате Испании
Испания
16 мая 2025, 12:21 |
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ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате Испании

Лионель следил за ходом событий в матче с «Эспаньолом»

16 мая 2025, 12:21 |
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ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в социальной сети Instagram поздравил свой бывший клуб, «Барселону», с победой в национальном чемпионате Испании.

«Барселона» в 36-м туре Ла Лиги переиграла «Эспаньол» со счетом 2:0 и досрочно стала обладателем золотым медалей чемпионата Испании 2024/25.

В общем «сине-гранатовые» в 28-й раз в истории выиграли Ла Лигу.

«Поздравляю!», – написал Лионель, добавив к словам наклейки трофея и цветов «Барселоны».

ФОТО. Месси поздравил Барселону с 28-й победой в чемпионате

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Барселона Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Эспаньол - Барселона Лионель Месси
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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