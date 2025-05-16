«Я горжусь этой командой». Реакция болельщиков на чемпионство Барселоны
«Барселона» стала недосягаема для конкурентов
В четверг, 15 мая, состоялся матч 36-го тура испанской Ла Лиги «Эспаньол» - «Барселона». Поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 2:0.
Счет в матче на 53-й минуте открыл Ламин Ямаль. А на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте Фермин Лопес отправил в ворота «Эспаньола» второй мяч.
«Барселона» набрала 85 очков и за два тура до финиша стала чемпионом Испании. Клуб завоевал титул в 28-й раз.
Сезон для «Барселоны» стал весьма продуктивным. Команда также завоевала Кубок Испании и Суперкубок Испании.
Болельщики «Барселоны» рады успехам команды. Фаны «Реала» надеются на реванш в следующем сезоне.
Cádiz Club de Fútbol: Поздравляем всю семью «Барсы» с новым титулом!
𝐦𝐚𝐞𝐯𝐚. (pain3 arc): Требл в вашем первом сезоне в качестве менеджера. Ханси Флик, то, что вы здесь сделали, не будет легко забыто.
FARHAN: В этом году тебе повезло. Увидимся в следующем сезоне.
#Let'sTalkGhana: «Барселона» выиграла Ла Лигу, победив «Галактико» из «Реала», Хавьера Тебаса, «Финансовые ограничения», Флорентино Переса и судей.
Seyram: Лучшая команда в мире.
MT: Надеюсь, в следующем сезоне мы выступим еще лучше.
Thafarì: Вы, ребята, недостаточно цените Левандовски. Он был вашей опорой в этом сезоне.
Ibukun Aluko: Какой сезон! Я так горжусь этой командой. Спасибо за замечательный сезон.
Timothy Odhiambo: «Барса» могла бы легко выиграть Лигу чемпионов, если бы не судья и VAR.
🏆 LA LIGA CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/H0L5d4wiAm— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2025
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