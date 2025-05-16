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Major League Soccer
16 мая 2025, 12:13 | Обновлено 16 мая 2025, 12:25
490
0

Не сдержал эмоций. Главный тренер соперника спас Месси от удаления

Брюс Арена очень не хотел, чтобы аргентинец получил красную карточку

16 мая 2025, 12:13 | Обновлено 16 мая 2025, 12:25
490
0
Не сдержал эмоций. Главный тренер соперника спас Месси от удаления
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюс Арена и Лионель Месси

В ночь на 15 мая состоялся матч 13-го тура MLS, в котором встретились «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Интер Майами». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

После окончания этой встречи звездный игрок гостей Лионель Месси отправился к главному арбитру и начал высказывать ему претензии. Футболист был очень недоволен решениями рефери и не сдерживал своих эмоций.

Арбитр решил достать красную карточку, но в это время в ситуацию вмешался наставник «Сан-Хосе Эртквейкс» Брюс Арена, который молниеносно забрал Месси и увел его с поля.

«Месси был явно недоволен, и я хотел убедиться, что он не получит красную карточку, – сказал Арена на своей послематчевой пресс-конференции. Я просто попытался убрать его с дороги, потому что получить красную карточку в конце игры было бы смешно. Мы забрали его оттуда и он будет готов сыграть в следующей игре за Майами».

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Major League Soccer (MLS) Сан-Хосе Эртквейкс Интер Майами Лионель Месси удаление (красная карточка)
Николай Титюк Источник: ESPN
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