Не сдержал эмоций. Главный тренер соперника спас Месси от удаления

В ночь на 15 мая состоялся матч 13-го тура MLS, в котором встретились «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Интер Майами». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

После окончания этой встречи звездный игрок гостей Лионель Месси отправился к главному арбитру и начал высказывать ему претензии. Футболист был очень недоволен решениями рефери и не сдерживал своих эмоций.

Арбитр решил достать красную карточку, но в это время в ситуацию вмешался наставник «Сан-Хосе Эртквейкс» Брюс Арена, который молниеносно забрал Месси и увел его с поля.

«Месси был явно недоволен, и я хотел убедиться, что он не получит красную карточку, – сказал Арена на своей послематчевой пресс-конференции. Я просто попытался убрать его с дороги, потому что получить красную карточку в конце игры было бы смешно. Мы забрали его оттуда и он будет готов сыграть в следующей игре за Майами».