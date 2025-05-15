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Major League Soccer
15 мая 2025, 14:57 | Обновлено 15 мая 2025, 15:00
235
0

Месси отдал ассист в матче с 6 голами. Как сыграли украинцы? Результаты MLS

Результативная передача аргентинца помогла «Интер Майами» вырвать ничью

15 мая 2025, 14:57 | Обновлено 15 мая 2025, 15:00
235
0
Месси отдал ассист в матче с 6 голами. Как сыграли украинцы? Результаты MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

В ночь на 15-е мая состоялись матчи 13-го тура Major League Soccer (MLS) – зрители увидели 13 зрелищных и интересных поединков с немалым количеством забитых голов.

«Интер Майами» не сумел одолеть «Сан-Хосе Эртквейкс» в гостевом матче – команды забили шесть голов на двоих, пять из которых залетели в ворота соперников еще в первом тайме. Аргентинец Лионель Месси отметился результативной передачей во время третьего забитого мяча «Интер Майами».

«Клуб де фут Монреаль» и «Коламбус Крю» не смогли определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1. Защитник гостей Евгений Чеберко вышел на поле в стартовом составе, сыграл весь матч, но результативными действиями не отличался. Нападающий «Монреаля» Геннадий Синчук оказался вне заявки из-за повреждения.

В матче «Остина» и «Атланты Юнайтед» также была зафиксирована ничья – 1:1.Защитник хозяев Александр Сваток провел весь матч на поле.

Major League Soccer, 13-й тур. 15 мая

Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Сити – 0:0

Клуб де фут Монреаль – Коламбус Крю – 1:1
Голы: Петрасо, 29 – Рассел-Роу, 63

Орландо Сити – Шарлотт – 3:1
Голы: Муриель, 8, Охеда, 24, Энрике, 82 – Заха, 34

Филадельфия Юнион – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:2
Голы: Гарриель,48, Барибо, 50, 90+6 – Куэвас, 31, Фагундес, 37

Торонто – Цинциннати – 0:1
Гол: Денкей, 18

Нэшвилл – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:1
Голы: Язбек, 34, Мухтар, 63 – Чупо-Мотинг, 56

Хьюстон Динамо – Миннесота Юнайтед – 2:0
Голы: Ортисз, 45+1, Фелипе Андраде, 77

Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити 2:2
Голы: Помпеу, 15, Тойхерт, 44 – Лайбольд, 71, Йовельич, 77

Остин – Атланта Юнайтед – 1:1
Голы: Васкес, 55 – Тиаре, 90+2

Реал Солт-Лейк – Портленд Тимберс – 0:0

Сан-Диего – Колорадо Рэпидс – 2:0
Голы: Макви, 33, Дреер, 58

Сан-Хосе Эртвейкс – Интер Майами – 3:3
Голы: Аранго, 3, Леру, 37, Харкс, 45+4 – Фалькон, 1, Альенде, 44, 52

Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 4:0
Голы: Ундер, 26, Эбобиссе, 51, Боуанга, 80, Ебоа, 86

Турнирная таблица Major League Soccer:

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Цинциннати 13 9 1 3 18 - 14 28
2 Филадельфия Юнион 13 8 2 3 26 - 14 26
3 Коламбус Крю 13 7 5 1 21 - 13 26
4 Нэшвилл 13 7 2 4 24 - 16 23
5 Интер Майами 12 6 4 2 24 - 18 22
6 Орландо Сити 13 5 6 2 24 - 16 21
7 Шарлотт 13 6 1 6 20 - 17 19
8 Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 3 5 20 - 15 18
9 Нью-Йорк Сити 13 5 3 5 13 - 14 18
10 Нью-Инглэнд Революшн 11 5 2 4 12 - 10 17
11 Чикаго Файр 12 4 4 4 20 - 23 16
12 ДС Юнайтед 13 3 4 6 13 - 25 13
13 Атланта Юнайтед 13 2 5 6 14 - 23 11
14 Торонто 13 2 4 7 10 - 17 10
15 Монреаль Импакт 13 1 4 8 7 - 17 7
Полная таблица

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Major League Soccer (MLS) Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити Клуб де Фут Монреаль Коламбус Крю Орландо Сити Шарлотт (MLS) Филадельфия Юнион Лос-Анджелес Гэлакси Торонто (MLS) Цинциннати (MLS) Нэшвилл (MLS) Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед Сент-Луис Сити Спортинг Канзас-Сити Остин (MLS) Атланта Юнайтед Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс Сан-Хосе Эртквейкс Интер Майами Сан-Диего (MLS) Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес (MLS) Сиэтл Саундерс Лионель Месси Геннадий Синчук Евгений Чеберко Александр Сваток
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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