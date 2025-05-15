Месси отдал ассист в матче с 6 голами. Как сыграли украинцы? Результаты MLS
Результативная передача аргентинца помогла «Интер Майами» вырвать ничью
В ночь на 15-е мая состоялись матчи 13-го тура Major League Soccer (MLS) – зрители увидели 13 зрелищных и интересных поединков с немалым количеством забитых голов.
«Интер Майами» не сумел одолеть «Сан-Хосе Эртквейкс» в гостевом матче – команды забили шесть голов на двоих, пять из которых залетели в ворота соперников еще в первом тайме. Аргентинец Лионель Месси отметился результативной передачей во время третьего забитого мяча «Интер Майами».
«Клуб де фут Монреаль» и «Коламбус Крю» не смогли определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1. Защитник гостей Евгений Чеберко вышел на поле в стартовом составе, сыграл весь матч, но результативными действиями не отличался. Нападающий «Монреаля» Геннадий Синчук оказался вне заявки из-за повреждения.
В матче «Остина» и «Атланты Юнайтед» также была зафиксирована ничья – 1:1.Защитник хозяев Александр Сваток провел весь матч на поле.
Major League Soccer, 13-й тур. 15 мая
Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Сити – 0:0
Клуб де фут Монреаль – Коламбус Крю – 1:1
Голы: Петрасо, 29 – Рассел-Роу, 63
Орландо Сити – Шарлотт – 3:1
Голы: Муриель, 8, Охеда, 24, Энрике, 82 – Заха, 34
Филадельфия Юнион – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:2
Голы: Гарриель,48, Барибо, 50, 90+6 – Куэвас, 31, Фагундес, 37
Торонто – Цинциннати – 0:1
Гол: Денкей, 18
Нэшвилл – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:1
Голы: Язбек, 34, Мухтар, 63 – Чупо-Мотинг, 56
Хьюстон Динамо – Миннесота Юнайтед – 2:0
Голы: Ортисз, 45+1, Фелипе Андраде, 77
Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити 2:2
Голы: Помпеу, 15, Тойхерт, 44 – Лайбольд, 71, Йовельич, 77
Остин – Атланта Юнайтед – 1:1
Голы: Васкес, 55 – Тиаре, 90+2
Реал Солт-Лейк – Портленд Тимберс – 0:0
Сан-Диего – Колорадо Рэпидс – 2:0
Голы: Макви, 33, Дреер, 58
Сан-Хосе Эртвейкс – Интер Майами – 3:3
Голы: Аранго, 3, Леру, 37, Харкс, 45+4 – Фалькон, 1, Альенде, 44, 52
Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 4:0
Голы: Ундер, 26, Эбобиссе, 51, Боуанга, 80, Ебоа, 86
Турнирная таблица Major League Soccer:
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Цинциннати
|13
|9
|1
|3
|18 - 14
|28
|2
|Филадельфия Юнион
|13
|8
|2
|3
|26 - 14
|26
|3
|Коламбус Крю
|13
|7
|5
|1
|21 - 13
|26
|4
|Нэшвилл
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5
|Интер Майами
|12
|6
|4
|2
|24 - 18
|22
|6
|Орландо Сити
|13
|5
|6
|2
|24 - 16
|21
|7
|Шарлотт
|13
|6
|1
|6
|20 - 17
|19
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|3
|5
|20 - 15
|18
|9
|Нью-Йорк Сити
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|10
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|5
|2
|4
|12 - 10
|17
|11
|Чикаго Файр
|12
|4
|4
|4
|20 - 23
|16
|12
|ДС Юнайтед
|13
|3
|4
|6
|13 - 25
|13
|13
|Атланта Юнайтед
|13
|2
|5
|6
|14 - 23
|11
|14
|Торонто
|13
|2
|4
|7
|10 - 17
|10
|15
|Монреаль Импакт
|13
|1
|4
|8
|7 - 17
|7
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