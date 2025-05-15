Месси отдал ассист в матче с 6 голами. Как сыграли украинцы? Результаты MLS

В ночь на 15-е мая состоялись матчи 13-го тура Major League Soccer (MLS) – зрители увидели 13 зрелищных и интересных поединков с немалым количеством забитых голов.

«Интер Майами» не сумел одолеть «Сан-Хосе Эртквейкс» в гостевом матче – команды забили шесть голов на двоих, пять из которых залетели в ворота соперников еще в первом тайме. Аргентинец Лионель Месси отметился результативной передачей во время третьего забитого мяча «Интер Майами».

«Клуб де фут Монреаль» и «Коламбус Крю» не смогли определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1. Защитник гостей Евгений Чеберко вышел на поле в стартовом составе, сыграл весь матч, но результативными действиями не отличался. Нападающий «Монреаля» Геннадий Синчук оказался вне заявки из-за повреждения.

В матче «Остина» и «Атланты Юнайтед» также была зафиксирована ничья – 1:1.Защитник хозяев Александр Сваток провел весь матч на поле.

Major League Soccer, 13-й тур. 15 мая

Ди Си Юнайтед – Нью-Йорк Сити – 0:0

Клуб де фут Монреаль – Коламбус Крю – 1:1

Голы: Петрасо, 29 – Рассел-Роу, 63

Орландо Сити – Шарлотт – 3:1

Голы: Муриель, 8, Охеда, 24, Энрике, 82 – Заха, 34

Филадельфия Юнион – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:2

Голы: Гарриель,48, Барибо, 50, 90+6 – Куэвас, 31, Фагундес, 37

Торонто – Цинциннати – 0:1

Гол: Денкей, 18

Нэшвилл – Нью-Йорк Ред Буллз – 2:1

Голы: Язбек, 34, Мухтар, 63 – Чупо-Мотинг, 56

Хьюстон Динамо – Миннесота Юнайтед – 2:0

Голы: Ортисз, 45+1, Фелипе Андраде, 77

Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити 2:2

Голы: Помпеу, 15, Тойхерт, 44 – Лайбольд, 71, Йовельич, 77

Остин – Атланта Юнайтед – 1:1

Голы: Васкес, 55 – Тиаре, 90+2

Реал Солт-Лейк – Портленд Тимберс – 0:0

Сан-Диего – Колорадо Рэпидс – 2:0

Голы: Макви, 33, Дреер, 58

Сан-Хосе Эртвейкс – Интер Майами – 3:3

Голы: Аранго, 3, Леру, 37, Харкс, 45+4 – Фалькон, 1, Альенде, 44, 52

Лос-Анджелес – Сиэтл Саундерс – 4:0

Голы: Ундер, 26, Эбобиссе, 51, Боуанга, 80, Ебоа, 86

Турнирная таблица Major League Soccer: