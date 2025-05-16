17 мая на «Велодроме» пройдет матч 34-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Марсель» встретится с «Ренном». Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

«Марсель»

Команда имеет и славную историю, и немалые амбиции. Тем более что при нынешних инвесторах их толком ничем не подтвердили, показывая довольно скромные результаты. Особенно в прошлом сезоне, что закончился и вовсе провалом: набрав всего 50 очков, заняли всего лишь 8-е место – так что вообще не взяли пропуска даже в Лиге конференций.

С другой стороны, это разгрузило календарь, а состав серьезно укрепили звездами, от Гринвуда и до Рабьо, заманив на тренерский пост талантливого Де Дзерби. Получилось прибавить, навязать спор за второе место, но битва за него шла до последнего, и с рядом соперников. Но 3-1 с «Гавром» позволяют подойти к крайнему туру хозяином положения: все конкуренты находятся за спиной, и нужно просто не проиграть.

«Ренн»

Клуб в последние годы показывал хорошие результаты, от победы в Кубке и до участия в групповом этапе Лиги чемпионов и стадий плей-офф других еврокубков. На таком фоне прошлый сезон заметно разочаровал: только десятое место. Но если были надежды, что это просто разовая осечка, исключение, то они, мягко говоря, не оправдались.

В новом розыгрыше уже дважды менялся тренер, и, в том числе, провалился Сампаоли, продержавшись неполные три месяца. Только при сменившем ему зимой куда менее известном Хабибе Бейе получилось хотя бы оторваться от зоны вылета. И, кажется, на этом были готовы успокоиться. Не зря в последних турах проиграли не только «Лиону», но и «Тулузе». В прошлом туре, принимая «Ниццу», уверенно победили ее с итоговым счетом 2-0.

Статистика личных встреч

Январские 2-1 стали четвертой победой «Олимпика» в шести последних очных поединках. За это время было только одно поражение – на выезде весной 2024-го.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для подопечных Де Дзерби. Им нужна победа, и в домашнем поединке против немотивированного середняка ее добудут (коэффициент – 1,666).

Прогноз Sport.ua Марсель Ренн Победа Марселя 1,666 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.