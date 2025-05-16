В Украине может исчезнуть еще один клуб? Директор сделал важное заявление
Андрей Филь заявил, что «Кремень» продолжит существовать
Директор ФК «Кремень» Андрей Филь рассказал, что у клуба есть определенные финансовые проблемы, но они продолжат выступать и в следующем сезоне.
– Что можете сказать по поводу нового сезона? Клуб будет существовать?
– На данный момент мы не рассматриваем снятие команды с чемпионата Украины. Пока это временные финансовые проблемы.
У нас есть бюджет, который мы планируем, чтобы у нас не было долгов по зарплате футболистов, работников клуба, поэтому в некоторых моментах мы «ужимаемся» немного, где-то должны перекрывать, чтобы перед людьми не было задолженностей, – сказал Филь.
Кремень находится на 17 строчке Первой Лиги с 14 баллами. В следующем сезоне команда выступит во Второй лиге Украины.
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