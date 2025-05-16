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Украина. Первая лига
16 мая 2025, 11:32 | Обновлено 16 мая 2025, 11:34
466
0

В Украине может исчезнуть еще один клуб? Директор сделал важное заявление

Андрей Филь заявил, что «Кремень» продолжит существовать

16 мая 2025, 11:32 | Обновлено 16 мая 2025, 11:34
466
0
В Украине может исчезнуть еще один клуб? Директор сделал важное заявление
ФК Кремень. Андрей Филь

Директор ФК «Кремень» Андрей Филь рассказал, что у клуба есть определенные финансовые проблемы, но они продолжат выступать и в следующем сезоне.

– Что можете сказать по поводу нового сезона? Клуб будет существовать?

– На данный момент мы не рассматриваем снятие команды с чемпионата Украины. Пока это временные финансовые проблемы.

У нас есть бюджет, который мы планируем, чтобы у нас не было долгов по зарплате футболистов, работников клуба, поэтому в некоторых моментах мы «ужимаемся» немного, где-то должны перекрывать, чтобы перед людьми не было задолженностей, – сказал Филь.

Кремень находится на 17 строчке Первой Лиги с 14 баллами. В следующем сезоне команда выступит во Второй лиге Украины.

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Кремень Кременчуг Первая лига Украины Андрей Филь чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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