ВИДЕО. Гауфф в Риме за один матч исполнила две «невероятные» подачи

15 мая Коко Гауфф в трех сетах переиграла Чжэн Циньвень в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Коко одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4) за 3 часа и 33 минуты.

За поединок американка оформила аж 15 двойных ошибок, но это не помешало ей победить.

Помимо анфорсной игры и в целом драматичного поединка, Гауфф отметилась двумя «невероятными» подачами.

Вначале Коко подала в тот момент, когда Чжэн даже не было на противоположной стороне корта – китаянка только собиралась идти на прием. А затем Коко подала так, что мяч перелетел весь корт и попал на трибуну.

В решающем поединке Рима Гауфф сыграет против Жасмин Паолини. Финал состоится 17 мая.

ВИДЕО. Эйс года в исполнении Гауфф

Coco Gauff qui sert alors que Zheng Qinwen n’est même pas sur le court. 😭pic.twitter.com/sE8WXjADGE — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 15, 2025

ВИДЕО. Лучший второй мяч в исполнении Гауфф