Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Гауфф в Риме за один матч исполнила две «невероятные» подачи
WTA
16 мая 2025, 11:41 |
1165
5

ВИДЕО. Гауфф в Риме за один матч исполнила две «невероятные» подачи

15 мая Коко в трех сетах одолела Чжэн Циньвень в полуфинале тысячника

16 мая 2025, 11:41 |
1165
5
ВИДЕО. Гауфф в Риме за один матч исполнила две «невероятные» подачи
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

15 мая Коко Гауфф в трех сетах переиграла Чжэн Циньвень в полуфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Коко одержала победу со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4) за 3 часа и 33 минуты.

За поединок американка оформила аж 15 двойных ошибок, но это не помешало ей победить.

Помимо анфорсной игры и в целом драматичного поединка, Гауфф отметилась двумя «невероятными» подачами.

Вначале Коко подала в тот момент, когда Чжэн даже не было на противоположной стороне корта – китаянка только собиралась идти на прием. А затем Коко подала так, что мяч перелетел весь корт и попал на трибуну.

В решающем поединке Рима Гауфф сыграет против Жасмин Паолини. Финал состоится 17 мая.

ВИДЕО. Эйс года в исполнении Гауфф

ВИДЕО. Лучший второй мяч в исполнении Гауфф

По теме:
Паолини триумфует. Итальянская теннисистка достигла двух финалов Рима
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Коко Гауфф Чжэн Циньвень видео WTA Рим теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанов Черноморца поразила цена билетов на матч с Динамо. Клуб ответил
Футбол | 16 мая 2025, 19:25 12
Фанов Черноморца поразила цена билетов на матч с Динамо. Клуб ответил
Фанов Черноморца поразила цена билетов на матч с Динамо. Клуб ответил

Билеты за 500 гривен

Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Футбол | 16 мая 2025, 08:18 8
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал

Украинский вратарь может перейти в «Фенербахче»

ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
Теннис | 16.05.2025, 12:45
ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
ФОТО. И вот опять... Бывшая первая ракетка мира перенесла операцию на ноге
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Футбол | 16.05.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Вся перша двадцятка заздрить подачам Марти і намагається косити під неї. Але наразі виходить косити лише під Лєнку Остапенко.
Ответить
+2
C.Пеклов
Розрядила обстановку
Ответить
+2
ptolemeus
І вони думають, що заслуговують тих самих призових, що і чоловіки. На що тут дивитись? На те як четверта ракетка рейтингу не вміє подавати? 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла решение относительно будущего Трубина
14.05.2025, 20:22 1
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен с ним разобраться. Если нет мозгов...»
15.05.2025, 09:37 19
Футбол
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
15.05.2025, 11:22
Футбол
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Легендарный Хулио Сезар Чавес назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
16.05.2025, 00:40 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной США, победа Словакии
15.05.2025, 00:10
Хоккей
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
Хаби Алонсо не понимает, что Анчелотти сделал с этим игроком. Хочет встречи
15.05.2025, 00:14
Футбол
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
Золотого дубля не будет. Шахтер вырвал у Динамо Кубок Украины
14.05.2025, 21:17 368
Футбол
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
Бех-Романчук отстранена от соревнований из-за положительного допинг-теста
15.05.2025, 12:15 20
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем