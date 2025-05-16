Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) пробилась в финал престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В полуфинале американка в трех сетах вырвала победу у олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень (Китай) за 3 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/2 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [8] – Коко Гауфф (США) [4] – 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (4:7)

В третьей партии Чжэн подавала на матч при счете 5:3, но не сумела этого сделать. Коко перевела игру на тай-брейк, где и закрыла этот сложный поединок за собой.

Гауфф и Чжэн Циньвень на двоих сделал 19 брейков и совершили 154 невынужденные ошибки. А Коко и вовсе оформила аж 15 двойных.

Чжэн и Коко провели третье очное противостояние. Гауфф в третий раз одержала викторию.

В финале тысячника в столице Италии Коко встретится с итальянкой Жасмин Паолини, которая в своей полуфинальной игре выбила Пейтон Стернс.

Для Гауфф это будет 12-й финал в карьере и второй в сезоне. 3 мая она проиграла Арине Соболенко в матче за трофей соревнований идентичной категории в Мадриде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф