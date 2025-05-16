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  4. Не Рафинья. Палмер назвал лучшего игрока мира
Англия
16 мая 2025, 12:23 |
672
0

Не Рафинья. Палмер назвал лучшего игрока мира

Англичанин выделил Ламина Ямаля

16 мая 2025, 12:23 |
672
0
Не Рафинья. Палмер назвал лучшего игрока мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер назвал испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля лучшим игроком в мире:

«Это безумие, правда? Я считаю его лучшим игроком мира на данный момент».

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 17 забитыми голами и отдал 25 голевых передач.

В текущем сезоне Коул Палмер провел 43 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль назвал лучшего игрока в истории.

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Ламин Ямаль Коул Палмер Барселона Челси
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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