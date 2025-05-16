Не Рафинья. Палмер назвал лучшего игрока мира

Английский полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер назвал испанского вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля лучшим игроком в мире:

«Это безумие, правда? Я считаю его лучшим игроком мира на данный момент».

В текущем сезоне Ламин Ямаль провел 53 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 17 забитыми голами и отдал 25 голевых передач.

В текущем сезоне Коул Палмер провел 43 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль назвал лучшего игрока в истории.