Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне

Мадридский «Реал» продолжает работу над формированием состава на следующий сезон после неудачных результатов в нынешней кампании.

«Сливочные» уступили «Барселоне» в борьбе за первое место Ла Лиги, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Испанская пресса сообщает, что президент королевского клуба Флорентино Перес определился с первым игроком, который точно покинет Мадрид во время летнего трансферного окна.

Полузащитник Дани Себальос разочаровал тренерский штаб «Реала» и не сможет рассчитывать на место в стартовом составе под руководством нового наставника Хаби Алонсо. Перес считает 28-летнего испанца «самым слабым игроком клуба в сезоне 2024/25» и готов с ним попрощаться.

Себальос в текущем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, но так и не смог отличиться забитыми голами. На счету полузащитника – две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Дани составляет 10 млн евро, а его контракт истекает в июне 2027 года.