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Испания
16 мая 2025, 11:20 |
799
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Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне

Дани Себальос не входит в планы нового наставника и разочаровал президента Переса

16 мая 2025, 11:20 |
799
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Реал продаст игрока, которого считает самым слабым футболистом в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Мадридский «Реал» продолжает работу над формированием состава на следующий сезон после неудачных результатов в нынешней кампании.

«Сливочные» уступили «Барселоне» в борьбе за первое место Ла Лиги, а также вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. Испанская пресса сообщает, что президент королевского клуба Флорентино Перес определился с первым игроком, который точно покинет Мадрид во время летнего трансферного окна.

Полузащитник Дани Себальос разочаровал тренерский штаб «Реала» и не сможет рассчитывать на место в стартовом составе под руководством нового наставника Хаби Алонсо. Перес считает 28-летнего испанца «самым слабым игроком клуба в сезоне 2024/25» и готов с ним попрощаться.

Себальос в текущем сезоне провел 38 матчей во всех турнирах, но так и не смог отличиться забитыми голами. На счету полузащитника – две результативные передачи. Ориентировочная стоимость Дани составляет 10 млн евро, а его контракт истекает в июне 2027 года.

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Реал Мадрид Дани Себальос Хаби Алонсо Флорентино Перес трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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