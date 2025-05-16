У украинского легионера перелом. Известны подробности
Предстоящие полтора месяца Геннадий Синчук проведет с гипсом
Украинский вингер «Монреаля» Геннадий Синчук прокомментировал свою травму.
– Геннадий Синчук ярко стартовал в Монреале, но после двух матчей МЛС и одного – в чемпионате Канады, тебя не заметно в играх. Как в целом у тебя дела? Как чувствуешь себя, как здоровье?
– Восстанавливаюсь. В матче Кубка получил травму – перелом. На полтора месяца гипс, а дальше еще восстановление.
Геннадий Сынчук провел 3 матча за «Монреаль», результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось о том, что Синчук стал игроком матча в MLS.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал победу над «Мальоркой»
Бывший нападающий киевского «Динамо» считает, что не стоило менять лидеров