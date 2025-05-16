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Англия
16 мая 2025, 10:19 | Обновлено 16 мая 2025, 10:20
422
0

4 гранда нацелились на полузащитника Кристал Пэлас

Адам Уортон привлекает внимание топ-клубов

16 мая 2025, 10:19 | Обновлено 16 мая 2025, 10:20
422
0
4 гранда нацелились на полузащитника Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание 4 грандов, сообщает Джек Гауган.

По информации источника, 21-летний футболист привлекает внимание мадридского «Реала», каталонской «Барселоны», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Ожидается, что лондонский клуб сможет заработать около 60 миллионов евро на его продаже.

В текущем сезоне Адам Уортон провел 26 матчей на клубном уровне, отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что английский футболист покидает клуб после 13 лет сотрудничества.

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Адам Уортон Кристал Пэлас Барселона Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
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