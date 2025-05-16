4 гранда нацелились на полузащитника Кристал Пэлас

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание 4 грандов, сообщает Джек Гауган.

По информации источника, 21-летний футболист привлекает внимание мадридского «Реала», каталонской «Барселоны», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Ожидается, что лондонский клуб сможет заработать около 60 миллионов евро на его продаже.

В текущем сезоне Адам Уортон провел 26 матчей на клубном уровне, отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что английский футболист покидает клуб после 13 лет сотрудничества.