4 гранда нацелились на полузащитника Кристал Пэлас
Адам Уортон привлекает внимание топ-клубов
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон привлекает внимание 4 грандов, сообщает Джек Гауган.
По информации источника, 21-летний футболист привлекает внимание мадридского «Реала», каталонской «Барселоны», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Ожидается, что лондонский клуб сможет заработать около 60 миллионов евро на его продаже.
В текущем сезоне Адам Уортон провел 26 матчей на клубном уровне, отличился 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что английский футболист покидает клуб после 13 лет сотрудничества.
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