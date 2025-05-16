Джейми Варди близок сразу к 2 юбилейным цифрам в составе Лестера

Английский форвард «Лестера» Джейми Варди близок к двум юбилейным цифрам в составе английского клуба.

38-летний футболист провел 499 матчей в составе клуба, отличился 199 голами и отдал 71 голевую передачу. В двух оставшихся матчах чемпионата «лисицы» сыграют с «Ипсвичем» и «Борнмутом».

За всю карьеру Джейми Варди провел 543 матча, забил 236 голом и отдал 88 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Джейми Варди объявил о том, что покинет «Лестер» в конце сезона.