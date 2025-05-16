Перед матчем Ла Лиги в Барселоне автомобиль сбил 13 болельщиков

15 мая за несколько часов до матча вблизи стадиона «Корнелья-Эль-Прат» автомобиль въехал в толпу людей.

В результате пострадали 13 человек, которые собирались попасть на матч 36-го тура Ла Лиги, где встречались «Эспаньоль» и «Барселона».

«Ситуация контролируемая, водитель уже задержан. К счастью, никакой угрозы человеческим жизням нет. Пострадавшие получили травмы средней тяжести», – говорится в сообщении местной полиции.

Также в полиции добавили, что сейчас расследуют обстоятельства ДТП.

Сообщается, что девять пострадавших после получения медицинской помощи смогли посетить игру.

«Эспаньоль» уступил в матче 36-го тура Ла Лиги «Барселоне», которая оформила 28-е чемпионство.