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Испания
16 мая 2025, 05:10 | Обновлено 16 мая 2025, 05:18
145
0

Перед матчем Ла Лиги в Барселоне автомобиль сбил 13 болельщиков

Каталонская полиция назвала дорожно-транспортное происшествие случайностью

16 мая 2025, 05:10 | Обновлено 16 мая 2025, 05:18
145
0
Перед матчем Ла Лиги в Барселоне автомобиль сбил 13 болельщиков
CNN

15 мая за несколько часов до матча вблизи стадиона «Корнелья-Эль-Прат» автомобиль въехал в толпу людей.

В результате пострадали 13 человек, которые собирались попасть на матч 36-го тура Ла Лиги, где встречались «Эспаньоль» и «Барселона».

«Ситуация контролируемая, водитель уже задержан. К счастью, никакой угрозы человеческим жизням нет. Пострадавшие получили травмы средней тяжести», – говорится в сообщении местной полиции.

Также в полиции добавили, что сейчас расследуют обстоятельства ДТП.

Сообщается, что девять пострадавших после получения медицинской помощи смогли посетить игру.

«Эспаньоль» уступил в матче 36-го тура Ла Лиги «Барселоне», которая оформила 28-е чемпионство.

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Александр Сильченко Источник: CNN
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