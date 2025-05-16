Перед матчем Ла Лиги в Барселоне автомобиль сбил 13 болельщиков
Каталонская полиция назвала дорожно-транспортное происшествие случайностью
15 мая за несколько часов до матча вблизи стадиона «Корнелья-Эль-Прат» автомобиль въехал в толпу людей.
В результате пострадали 13 человек, которые собирались попасть на матч 36-го тура Ла Лиги, где встречались «Эспаньоль» и «Барселона».
«Ситуация контролируемая, водитель уже задержан. К счастью, никакой угрозы человеческим жизням нет. Пострадавшие получили травмы средней тяжести», – говорится в сообщении местной полиции.
Также в полиции добавили, что сейчас расследуют обстоятельства ДТП.
Сообщается, что девять пострадавших после получения медицинской помощи смогли посетить игру.
«Эспаньоль» уступил в матче 36-го тура Ла Лиги «Барселоне», которая оформила 28-е чемпионство.
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