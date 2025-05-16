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Бразилия
16 мая 2025, 03:37 | Обновлено 16 мая 2025, 03:44
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0

Никуда без сына. Стало известно, кого возьмет Анчелотти в тренеры Бразилии

Сын Карло покинет «Реал» Мадрид и будет работать помощником тренера в сборной Бразилии

16 мая 2025, 03:37 | Обновлено 16 мая 2025, 03:44
35
0
Никуда без сына. Стало известно, кого возьмет Анчелотти в тренеры Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти определился с теми, кто войдет в его тренерский состав.

Уже традиционно вместе с отцом будет работать его сын. 35-летний Давиде Анчелотти всю свою тренерскую карьеру работает только в тех командах, где тренирует Карло.

Начинал ассистентом тренера в «Баварии». Впоследствии были команды «Наполи», «Эвертон» и мадридский «Реал».

В сборной Бразилии Давиде Анчелотти будет выполнять роль помощника главного тренера.

Также Анчелотти пригласит на должность ассистента Франческо Мауро, тренером по физподготовке - Беньямино Фулко, а аналитиком - Симоне Монтанауро.

Анчелотти уже будет руководить сборной Бразилии на июньских матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года.

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Карло Анчелотти Давиде Анчелотти сборная Бразилии по футболу
Александр Сильченко Источник: TNT Sports
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