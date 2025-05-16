Никуда без сына. Стало известно, кого возьмет Анчелотти в тренеры Бразилии
Сын Карло покинет «Реал» Мадрид и будет работать помощником тренера в сборной Бразилии
65-летний итальянский специалист Карло Анчелотти определился с теми, кто войдет в его тренерский состав.
Уже традиционно вместе с отцом будет работать его сын. 35-летний Давиде Анчелотти всю свою тренерскую карьеру работает только в тех командах, где тренирует Карло.
Начинал ассистентом тренера в «Баварии». Впоследствии были команды «Наполи», «Эвертон» и мадридский «Реал».
В сборной Бразилии Давиде Анчелотти будет выполнять роль помощника главного тренера.
Также Анчелотти пригласит на должность ассистента Франческо Мауро, тренером по физподготовке - Беньямино Фулко, а аналитиком - Симоне Монтанауро.
Анчелотти уже будет руководить сборной Бразилии на июньских матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года.
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