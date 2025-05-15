Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Жезуш сам хотел возглавить сборную
По информации бразильских СМИ, опытный наставник Жорже Жезуш обиделся на Конфедерацию футбола Бразилии за назначение тренером сборной Карло Анчелотти.
Анчелотти был первым выбором, но потом, когда переговоры с итальянцем зашли в тупик, функционеры решили назначить Жезуша, с которым быстро договорились про все условия.
Однако затем, когда снова появилась возможность подписать контракт с Анчелотти, конфедерация оборвала все переговоры с Жезушем и без объяснения причин объявила о договоре с Анчелотти.
Сообщается, что Жезуш, который работал в Бразилии, мечтал впервые в карьере возглавить сборную.
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