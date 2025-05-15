Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии

По информации бразильских СМИ, опытный наставник Жорже Жезуш обиделся на Конфедерацию футбола Бразилии за назначение тренером сборной Карло Анчелотти.

Анчелотти был первым выбором, но потом, когда переговоры с итальянцем зашли в тупик, функционеры решили назначить Жезуша, с которым быстро договорились про все условия.

Однако затем, когда снова появилась возможность подписать контракт с Анчелотти, конфедерация оборвала все переговоры с Жезушем и без объяснения причин объявила о договоре с Анчелотти.

Сообщается, что Жезуш, который работал в Бразилии, мечтал впервые в карьере возглавить сборную.