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  4. Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Чемпионат мира
15 мая 2025, 18:11 |
645
0

Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии

Жезуш сам хотел возглавить сборную

15 мая 2025, 18:11 |
645
0
Известный тренер расстроился из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Abola. Жорже Жезус

По информации бразильских СМИ, опытный наставник Жорже Жезуш обиделся на Конфедерацию футбола Бразилии за назначение тренером сборной Карло Анчелотти.

Анчелотти был первым выбором, но потом, когда переговоры с итальянцем зашли в тупик, функционеры решили назначить Жезуша, с которым быстро договорились про все условия.

Однако затем, когда снова появилась возможность подписать контракт с Анчелотти, конфедерация оборвала все переговоры с Жезушем и без объяснения причин объявила о договоре с Анчелотти.

Сообщается, что Жезуш, который работал в Бразилии, мечтал впервые в карьере возглавить сборную.

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Жорже Жезуш сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти
Иван Зинченко Источник: A Bola
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