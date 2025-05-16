Ханси ФЛИК: «Три кубка за сезон – это хороший результат»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал досрочное чемпионство клуба после матча 36-го тура Ла Лиги, где команда одержала победу над «Эспаньолом» (2:0).

«Команда очень хорошо провела сезон, тем более вторую половину, ведь мы не проиграли ни одного матча. Поздравляю игроков и болельщиков. Сегодня мы очень счастливы.

Думаю, что победа в Суперкубке зимой дала команде уверенности. В этом помогли и болельщики.

Хорошо, что некоторые футболисты именно в этом сезоне проявили свои лучшие качества. Де Йонг и другие выдали значительно лучшую игру, чем в прошлых сезонах.

Мы на каждую игру настраивались положительно. Мы знали, чего хотим от каждого матча. У нас была философия атаковать, и мы хорошо ее выполнили. С такой командой как «Барселона» нужно выигрывать титулы, и три кубка за сезон - это хороший результат. Все должны быть довольны», – прокомментировал Флик.