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  4. Ханси ФЛИК: «Три кубка за сезон – это хороший результат»
Испания
16 мая 2025, 02:40 | Обновлено 16 мая 2025, 02:48
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Ханси ФЛИК: «Три кубка за сезон – это хороший результат»

«Барселон» стала чемпионом Ла Лиги в 28-й раз

16 мая 2025, 02:40 | Обновлено 16 мая 2025, 02:48
210
0
Ханси ФЛИК: «Три кубка за сезон – это хороший результат»
EFE. Ханси Флик

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал досрочное чемпионство клуба после матча 36-го тура Ла Лиги, где команда одержала победу над «Эспаньолом» (2:0).

«Команда очень хорошо провела сезон, тем более вторую половину, ведь мы не проиграли ни одного матча. Поздравляю игроков и болельщиков. Сегодня мы очень счастливы.

Думаю, что победа в Суперкубке зимой дала команде уверенности. В этом помогли и болельщики.

Хорошо, что некоторые футболисты именно в этом сезоне проявили свои лучшие качества. Де Йонг и другие выдали значительно лучшую игру, чем в прошлых сезонах.

Мы на каждую игру настраивались положительно. Мы знали, чего хотим от каждого матча. У нас была философия атаковать, и мы хорошо ее выполнили. С такой командой как «Барселона» нужно выигрывать титулы, и три кубка за сезон - это хороший результат. Все должны быть довольны», – прокомментировал Флик.

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Александр Сильченко Источник: Marca
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