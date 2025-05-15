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Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 23:32 | Обновлено 15 мая 2025, 23:59
857
1

Экс-вратарь Карпат объяснил, почему Ризнык выиграл серию пенальти в Кубке

Андрей Тлумак был убежден, что вратарь «Шахтера» в серии будет лучшим

15 мая 2025, 23:32 | Обновлено 15 мая 2025, 23:59
857
1
Экс-вратарь Карпат объяснил, почему Ризнык выиграл серию пенальти в Кубке
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Обладателем Кубка Украины стал «Шахтер», который в финале оказался точнее в серии послематчевых пенальти – 6:5 (основное и дополнительное время – 1:1).

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари» Андрей Тлумак в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от вчерашнего отечественного.

– Те, кто надеялся стать свидетелями зрелищного противостояния, остались разочарованными. Было много позиционной борьбы, а поскольку не хватало нестандартных ходов в завершающей стадии атак, то до голевых моментов дело практически не доходило. Было ясно, что при таком сценарии без футбольной лотереи, как еще называют серию послематчевых пенальти для выявления победителя, не обойтись.

– Почему, на ваш взгляд, события в Житомире разворачивались именно так?

– Думаю, что даже тренеры «Шахтера» и «Динамо» ждали совсем другой игры от своих подопечных. В памяти «горняков», по-видимому, запечатлелось, как в недавнем Классическом в рамках чемпионата «динамовцы» после перерыва добавили и доминировали и поэтому действовали осторожно даже после пропущенного мяча в раздевалку. Что касается «динамовцев», то они довольно неожиданно были малоактивны в переходной фазе и не донимали визави стремительными выпадами.

– Но, согласитесь, все ожидали открытого футбола, прежде всего, от «Шахтера», которому нужно было обязательно брать Кубок, чтобы сезон не стал провальным.

– На мой взгляд, в последнее время игра «Шахтера» не производит целостного впечатления, потому что в команде отсутствует квалифицированный опорный полузащитник, который бы умело действовал в отборе. Вот почему «горняки» не играют с открытым забралом, потому что не уверены в тылу. Помнится, когда в строю был «разрушитель» Степаненко, то дончане были на поле более смелыми и раскрепощенными.

– После того, как дело дошло до футбольной лотереи, то чувствовали кто вытащит счастливый билет?

– Да, был убежден, что вратарь «Шахтера» Ризнык не подведет, ведь в его активе значительно больше выигранных дуэлей у штатных пенальтистов команд-соперниц, чем у его киевского коллеги Нещерета. В конце концов так и произошло, хотя следует сказать, что «динамовец» Караваев пробил с отметки плохо.

– Похоже, после вчерашнего финала определились все команды, которые будут представлять Украину в самых престижных европейских турнирах.

– Да, думаю, что динамовцы уже своего не упустят и будут выступать в Лиге чемпионов, а «Шахтер» попробует свои силы в Лиге Европы. Однако, чтобы быть на виду им нужно, прежде всего, позаботиться об укреплении состава.

Ранее сообщалось о том, что экс игрок «Шахтера» Андрей Воробей назвал главного героя финала Кубка Украины.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Андрей Тлумак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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taras_sidyi
Різник виграв серію пенальті в фіналі Кубка, тому що пропустив на 1 гол менеше з пенальні ніж його суперник. Не дякуйте
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