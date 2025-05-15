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Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 23:11 | Обновлено 15 мая 2025, 23:37
113
0

Два игрока Руха в этом чемпионате уже не сыграют

Климчук и Слюсар выбыли до конца сезона

15 мая 2025, 23:11 | Обновлено 15 мая 2025, 23:37
113
0
Два игрока Руха в этом чемпионате уже не сыграют
ФК Рух.

В 29-м туре УПЛ «Рух» в гостях сыграет с «Левым Берегом».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке львовянам не помогут капитан команды Юрий Климчук и полузащитник Денис Слюсар.

По имеющейся информации их восстановление после травм займет больше времени, чем ожидалось и поэтому они выбыли до конца сезона.

В текущем чемпионате Климчук провел 20 поединков и забил один гол, а в активе Слюсаря, которого в последние месяцы преследуют травмы, 6 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Левым Берегом».

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Рух Львов Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Юрий Климчук Денис Слюсар травма
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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