Два игрока Руха в этом чемпионате уже не сыграют
Климчук и Слюсар выбыли до конца сезона
В 29-м туре УПЛ «Рух» в гостях сыграет с «Левым Берегом».
Как стало известно Sport.ua, в этом поединке львовянам не помогут капитан команды Юрий Климчук и полузащитник Денис Слюсар.
По имеющейся информации их восстановление после травм займет больше времени, чем ожидалось и поэтому они выбыли до конца сезона.
В текущем чемпионате Климчук провел 20 поединков и забил один гол, а в активе Слюсаря, которого в последние месяцы преследуют травмы, 6 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Левым Берегом».
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