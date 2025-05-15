Два игрока Руха в этом чемпионате уже не сыграют

В 29-м туре УПЛ «Рух» в гостях сыграет с «Левым Берегом».

Как стало известно Sport.ua, в этом поединке львовянам не помогут капитан команды Юрий Климчук и полузащитник Денис Слюсар.

По имеющейся информации их восстановление после травм займет больше времени, чем ожидалось и поэтому они выбыли до конца сезона.

В текущем чемпионате Климчук провел 20 поединков и забил один гол, а в активе Слюсаря, которого в последние месяцы преследуют травмы, 6 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Левым Берегом».