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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно ответственно готовиться к следующему поединку»
Украина. Премьер лига
14 мая 2025, 15:31 |
176
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно ответственно готовиться к следующему поединку»

Главный тренер «Руха» рассказал о подготовке к матчу с «Левым Берегом»

14 мая 2025, 15:31 |
176
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Нужно ответственно готовиться к следующему поединку»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В матче 29-го тура УПЛ «Левый Берег» сыграет с «Рухом». Поединок состоится в Киеве в воскресенье, 18 мая. Наставник «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу.

«После побед всегда позитивный настрой. В то же время мы понимаем, что в нашей игре все равно есть недостатки и нам нужно еще много работать, чтобы исправлять ошибки и продолжать двигаться вперед. Успехи в предыдущих матчах не должны расслаблять наших футболистов, поэтому ответственно готовиться к следующему поединку.

«Левый Берег» сейчас борется за сохранение прописки в УПЛ, так что для них каждая игра как финал. Это соперник, который будет максимально настроен, будет играть дома, поэтому мы ожидаем сложный матч.

«Рух» решил свои турнирные задачи. В середине сезона мы перестраивались, и, если проанализировать всю дистанцию ​​этой кампании, то команда существенно изменилась. Поэтому нам не хватало стабильности, а именно стабильность важна для достижения высоких целей и решения серьезных задач. Однако в целом мы удовлетворены результатами команды и самое главное, что в этом сезоне дебютировали в УПЛ многие наши воспитанники. Конечно, были и провальные игры, впрочем, в целом команда прогрессирует – последние матчи показали, что «Рух» может быть очень конкурентным.

Мы не даем искусственную игровую практику воспитанникам Академии. Время на поле получают те игроки, которые действительно этого заслуживают. Тренерский штаб следит за футболистами из команды U-19, «Руха-2», чемпионата ДЮФЛ. Так что свой шанс получали и, возможно, еще получат лучшие воспитанники Академии «Руха».

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Левый Берег Киев Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Пономарев
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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