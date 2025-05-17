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  4. МОРОЗЮК: «В центре города идут люди с автоматами. Пьяные, накуренные»
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 03:10 |
273
0

МОРОЗЮК: «В центре города идут люди с автоматами. Пьяные, накуренные»

Экс-капитан «Динамо» вспомнил оккупацию Донецка

17 мая 2025, 03:10 |
273
0
МОРОЗЮК: «В центре города идут люди с автоматами. Пьяные, накуренные»
ФК Динамо. Николай Морозюк

Бывший капитан «Динамо» Николай Морозюк вспомнил оккупацию Донецка террористами днр в 2014 году.

«Сидел в центре города – ужинал со своей женой, и идут люди с автоматами. Пьяные, накуренные, нанюханные – не знаю. Максимально гадкие, непонятно в чем, в лохмотьях, поведение максимально дикое. И они идут, что-то кричат, с калашами.

И тут элитный ресторан, люди сидят, все между собой: «Кто это такие?» А метров за 200-300 администрация. Все, уже окна залеплены, шины, колючая проволока, флаги эти, б####ь, «днр». Тогда еще даже никто не понимал, что это, но я, например, понимал по цветовой гамме, что это точно не то, чего мы хотим.

С точки зрения сопротивления ты не понимаешь, что происходит. Когда уже Славянск и так далее – там уже были боевые действия. Но Донецк - мы только слышали где-то далеко какие-то взрывы. В Донецке было спокойно, кроме этих моментов. В конце сезона мы собрались, из аэропорта вылетели, кажется, в Нидерланды. Где-то через 10 дней включаю телевизор, смотрю - аэропорта уже нет. То есть там уже максимальный трэш. Сейчас вспоминаю – такое впечатление, что это в другой жизни вообще не со мной происходило. 11 лет назад я был в последний раз там», – сказал Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

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Николай Морозюк Динамо Киев днр российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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