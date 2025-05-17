Экс-капитан Динамо: «Боялся, что Гармаш взорвет дом. Хотел всех отравить»

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался о совместном проживании с экс-игроком киевлян Денисом Гармашем.

«Я в Турции жил на квартире, и его поселили подо мной. Когда он заехал в квартиру, я съехал. Там была газовая плита, чисто на баллонах. И я боялся, что он рано или поздно не закроет конфорку и дом просто взорвется.

Я съехал на базу. Помню, в первые дни реально не мог уснуть. Ему говорю: «Проверь плиту». А он смеется, говорит: «Я хочу всех отравить», – сказал Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.