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  4. Экс-капитан Динамо: «Боялся, что Гармаш взорвет дом. Хотел всех отравить»
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 04:23 |
22
0

Экс-капитан Динамо: «Боялся, что Гармаш взорвет дом. Хотел всех отравить»

Николай Морозюк – о Денисе Гармаше

17 мая 2025, 04:23 |
22
0
Экс-капитан Динамо: «Боялся, что Гармаш взорвет дом. Хотел всех отравить»
ФК Динамо. Денис Гармаш

Бывший капитан киевского «Динамо» Николай Морозюк высказался о совместном проживании с экс-игроком киевлян Денисом Гармашем.

«Я в Турции жил на квартире, и его поселили подо мной. Когда он заехал в квартиру, я съехал. Там была газовая плита, чисто на баллонах. И я боялся, что он рано или поздно не закроет конфорку и дом просто взорвется.

Я съехал на базу. Помню, в первые дни реально не мог уснуть. Ему говорю: «Проверь плиту». А он смеется, говорит: «Я хочу всех отравить», – сказал Морозюк.

Ранее Морозюк поделился мнением относительно работы нынешнего наставника «бело-синих» Александра Шовковского.

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Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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