На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
«Ньюкасл» интересуется украинцем
22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
По информации СМИ, украинцем серьезно интересуется «Ньюкасл» который будет пытаться подписать украинца следующим летом. «Борнмут» установил ценник на украинца – 50 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что кроме «Ньюкасла» на украинца претендует «Манчестер Сити».
В сезоне 2024/25 Забарный провел 37 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.
Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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