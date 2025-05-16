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Англия
16 мая 2025, 23:44 |
477
0

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера

«Ньюкасл» интересуется украинцем

16 мая 2025, 23:44 |
477
0
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации СМИ, украинцем серьезно интересуется «Ньюкасл» который будет пытаться подписать украинца следующим летом. «Борнмут» установил ценник на украинца – 50 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что кроме «Ньюкасла» на украинца претендует «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 37 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.

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Дмитрий Олейник Источник: inews.co.uk
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