На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера

22-летний украинский центрбек Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

По информации СМИ, украинцем серьезно интересуется «Ньюкасл» который будет пытаться подписать украинца следующим летом. «Борнмут» установил ценник на украинца – 50 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что кроме «Ньюкасла» на украинца претендует «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 37 матчей на клубном уровне. Украинская ассоциация футбола признала Илью Забарного лучшим футболистом сборной в 2024 году.

Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.