Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Англия
17 мая 2025, 04:44 |
387
0

Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»

Британец назвал лучшего капитана

17 мая 2025, 04:44 |
387
0
Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм назвал лучшего капитана, которого он когда-либо видел.

«Я играл с такими игроками, как Пирло. Играл также с Нестой, Мальдини. Паоло был невероятным лидером, невероятным капитаном. Лучший защитник, которого я когда-либо видел. Даже в 41 год он делал вещи, которые никто не мог повторить.

Но, я бы сказал, что лучшим капитаном, с которым я играл, был Рой Кин. Для меня он был лучшим и самым выдающимся капитаном», – сказал Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

По теме:
Бекхэм купил английский клуб и сразу выгнал оттуда 17 футболистов
ФОТО. Дэвид Бекхэм конфликтует со старшим сыном. Названа причина
В Англии скоро будет новый гранд? Бекхэм и Невилл купили клуб низшей лиги
Дэвид Бекхэм Паоло Мальдини Рой Кин
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Футбол | 16 мая 2025, 08:18 8
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал

Украинский вратарь может перейти в «Фенербахче»

Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Бокс | 16 мая 2025, 17:14 1
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»
Британский боксер: «Это легендарный нокаут. Он меня просто вырубил»

Хаттон вспомнил удар от Пакьяо

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2025, 10:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Футбол | 16.05.2025, 22:55
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Йожеф САБО: «Он уже вместо Шовковского что-то подсказывает игрокам Динамо»
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на финальный матч
Футбол | 17.05.2025, 04:36
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на финальный матч
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на финальный матч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
Фабио КАПЕЛЛО: «Он не Месси и не Марадона. Этот футболист – не феномен»
16.05.2025, 09:10 7
Футбол
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
Алонсо принял решение по Модричу. Он поставил условие
16.05.2025, 03:11 2
Футбол
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
«Я лучше него». Звезда бокса возмутился на рейтинг P4P, где Усик – первый
15.05.2025, 00:31 4
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это невероятный боксер, он будет в Зале славы»
16.05.2025, 03:49
Бокс
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
«Пропустил слишком много». Куртуа рассказал, где намерен продолжить карьеру
15.05.2025, 11:22
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем