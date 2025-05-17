Дэвид БЕКХЭМ: «Он лучший из всех тех, кого я когда-либо видел»

Легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм назвал лучшего капитана, которого он когда-либо видел.

«Я играл с такими игроками, как Пирло. Играл также с Нестой, Мальдини. Паоло был невероятным лидером, невероятным капитаном. Лучший защитник, которого я когда-либо видел. Даже в 41 год он делал вещи, которые никто не мог повторить.

Но, я бы сказал, что лучшим капитаном, с которым я играл, был Рой Кин. Для меня он был лучшим и самым выдающимся капитаном», – сказал Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.