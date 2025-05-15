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  4. Каспер РУУД: Смотрите на него и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня»
ATP
15 мая 2025, 22:45 |
1078
1

Каспер РУУД: Смотрите на него и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня»

Норвежский теннисист прокомментировал разгромное поражение Синнеру в 1/4 финала Рима

15 мая 2025, 22:45 |
1078
1
Каспер РУУД: Смотрите на него и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Янник Синнер

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) прокомментировал поражение первой ракетке мира Яннику Синнеру (Италия) в матче 1/4 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме:

«Честно говоря, это не так уж и плохо ощущается. Я думаю, что это было скорее весело, чем что-либо еще, даже несмотря на то, что я проиграл с таким счетом. Вы просто смотрите на парня и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня», извините за выражение. Но я не знаю, что еще сказать. В то же время было почти забавно наблюдать за этим.

Конечно, я бы хотел, чтобы этот матч был упорнее. Жаль, что я не смог подарить людям более продолжительный и конкурентный матч. Но я думаю, что был готов к игре, но он был готов лучше. На каждый мой хороший удар он отвечал еще лучше. Я же так не смог. Такова была история матча».

Янник одолел Каспера со счетом 6:0, 6:1. Рууд провел четвертое очное противостояние против Синнера и потерпел четвертое поражение. В полуфинале Мастерса в столице Италии Янник сыграет против Томми Пола.

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Янник Синнер Каспер Рууд ATP Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Це треба запам'ятати ))
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