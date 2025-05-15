Каспер РУУД: Смотрите на него и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня»

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) прокомментировал поражение первой ракетке мира Яннику Синнеру (Италия) в матче 1/4 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме:

«Честно говоря, это не так уж и плохо ощущается. Я думаю, что это было скорее весело, чем что-либо еще, даже несмотря на то, что я проиграл с таким счетом. Вы просто смотрите на парня и говорите: «Да, это дерьмо нового уровня», извините за выражение. Но я не знаю, что еще сказать. В то же время было почти забавно наблюдать за этим.

Конечно, я бы хотел, чтобы этот матч был упорнее. Жаль, что я не смог подарить людям более продолжительный и конкурентный матч. Но я думаю, что был готов к игре, но он был готов лучше. На каждый мой хороший удар он отвечал еще лучше. Я же так не смог. Такова была история матча».

Янник одолел Каспера со счетом 6:0, 6:1. Рууд провел четвертое очное противостояние против Синнера и потерпел четвертое поражение. В полуфинале Мастерса в столице Италии Янник сыграет против Томми Пола.