Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса
Янник Синнер в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.
В четвертьфинале 23-летний итальянец в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда (ATP 7). В первом сете Синнер закрыл триумфатора мадридского Мастерса с баранкой, а во втором отдал только один гейм.
Таким образом Янник продолжил свою беспроигрышную серию, которая составляет уже 28 матчей.
Теннисисты провели на корте 64 минуты. Это был их пятый поединок, счет 5:0 и 10:0 – по сетам в пользу Синнера.
ATP 1000 Рим. Грунт. Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия) [1] – Каспер Рууд (Норвегия) [6] – 6:0, 6:1
В полуфинале первая ракетка мира сыграет с американцем Томми Полом.
Для Синнера это 36-й полуфинал в карьере и шестой на грунте.
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