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ATP
15 мая 2025, 21:19 | Обновлено 15 мая 2025, 21:40
1233
2

Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса

Янник Синнер в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда

15 мая 2025, 21:19 | Обновлено 15 мая 2025, 21:40
1233
2
Непобедимый Синнер. Определен четвертый полуфиналист римского Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертьфинале 23-летний итальянец в двух сетах переиграл норвежца Каспера Рууда (ATP 7). В первом сете Синнер закрыл триумфатора мадридского Мастерса с баранкой, а во втором отдал только один гейм.

Таким образом Янник продолжил свою беспроигрышную серию, которая составляет уже 28 матчей.

Теннисисты провели на корте 64 минуты. Это был их пятый поединок, счет 5:0 и 10:0 – по сетам в пользу Синнера.

ATP 1000 Рим. Грунт. Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) [1] – Каспер Рууд (Норвегия) [6] – 6:0, 6:1

В полуфинале первая ракетка мира сыграет с американцем Томми Полом.

Для Синнера это 36-й полуфинал в карьере и шестой на грунте.

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ATP Рим Янник Синнер Каспер Рууд Томми Пол
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Цілком імовірний варіант, що в одиночних фіналах Рима буде троє італійців. Місцева публіка сама не своя від щастя)
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+1
introvert
Ну, це було... повчально.
Норвежця з тіньових фаворитів РГ викреслюємо))
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+1
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