ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продолжил сотрудничество с тремя нападающими

Представитель Английской Премьер-лиги, «Фулхэм», продлил контракт с тремя футболистами, воспользовавшись опцией в контракте. Еще на год в клубе останутся Адама Траоре, Гарри Уилсон, Рауль Хименес.

По информации пресс-службы клуба, договора всех трех исполнителей будут действительны до лета 2026 года.

В течение текущего сезона Траоре сыграл 39 матчей (2 гола и 8 ассистов), Хименес провел 41 поединок (13 голов и 3 ассиста), а Уилсон вышел в 25-ти играх (5 голов и 2 ассиста).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Фулхэм» занимает 11-е место, имея в активе 51 пункт.