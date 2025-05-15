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Англия
15 мая 2025, 22:31 | Обновлено 15 мая 2025, 22:36
203
0

ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продолжил сотрудничество с тремя нападающими

Рауль Хименес, Адама Траоре и Гарри Уилсон останутся в команде

15 мая 2025, 22:31 | Обновлено 15 мая 2025, 22:36
203
0
ОФИЦИАЛЬНО. Фулхэм продолжил сотрудничество с тремя нападающими
Getty Images/Global Images Ukraine

Представитель Английской Премьер-лиги, «Фулхэм», продлил контракт с тремя футболистами, воспользовавшись опцией в контракте. Еще на год в клубе останутся Адама Траоре, Гарри Уилсон, Рауль Хименес.

По информации пресс-службы клуба, договора всех трех исполнителей будут действительны до лета 2026 года.

В течение текущего сезона Траоре сыграл 39 матчей (2 гола и 8 ассистов), Хименес провел 41 поединок (13 голов и 3 ассиста), а Уилсон вышел в 25-ти играх (5 голов и 2 ассиста).

В турнирной таблице чемпионата Англии «Фулхэм» занимает 11-е место, имея в активе 51 пункт.

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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Адама Траоре Рауль Хименес Гарри Уилсон
Андрей Витренко Источник: ФК Фулхэм
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