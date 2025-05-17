Испания17 мая 2025, 01:18 |
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Деку определил, будет ли подписывать Барселона Неймара
Бразилец не вернется в каталонский клуб
17 мая 2025, 01:18 |
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Каталонская «Барселона» была заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».
Однако, по информации СМИ, этот трансфер каталонцы больше не рассматривают. Спортивный директор каталонского клуба Деку исключил возвращение Неймара из-за ухудшения его игровой формы и потенциального негативного влияния на молодых звезд.
В этом сезоне на счету Неймара 11 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».
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