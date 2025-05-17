Деку определил, будет ли подписывать Барселона Неймара

Каталонская «Барселона» была заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

Однако, по информации СМИ, этот трансфер каталонцы больше не рассматривают. Спортивный директор каталонского клуба Деку исключил возвращение Неймара из-за ухудшения его игровой формы и потенциального негативного влияния на молодых звезд.

В этом сезоне на счету Неймара 11 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».