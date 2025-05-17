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  4. Деку определил, будет ли подписывать Барселона Неймара
Испания
17 мая 2025, 01:18 |
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0

Деку определил, будет ли подписывать Барселона Неймара

Бразилец не вернется в каталонский клуб

17 мая 2025, 01:18 |
35
0
Деку определил, будет ли подписывать Барселона Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» была заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

Однако, по информации СМИ, этот трансфер каталонцы больше не рассматривают. Спортивный директор каталонского клуба Деку исключил возвращение Неймара из-за ухудшения его игровой формы и потенциального негативного влияния на молодых звезд.

В этом сезоне на счету Неймара 11 проведенных поединков, три гола и три результативные передачи. Ранее интерес к Неймару проявила «Бавария».

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Барселона трансферы Неймар чемпионат Испании по футболу Ла Лига Деку
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
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