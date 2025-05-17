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17 мая 2025, 00:40 |
626
0

Будет позор? Одна из сильнейших сборных мира может сыграть с россией

Аргентина может провести матч с россиянами

17 мая 2025, 00:40 |
626
0
Будет позор? Одна из сильнейших сборных мира может сыграть с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины

Сборная Аргентины по футболу, которая является действующим чемпионом мира и лидером рейтинга ФИФА, примет участие в товарищеском турнирные в Китае.

По информации издания TyC Sports, в октябре Аргентина точно проведет матч с Китаем, а вторым соперником чемпионов мира станет россия, Япония или Южная Корея.

После вторжения рашистов в Украину российская сборная не играла в официальных матчах. Ранее сообщалось, что Сборная Бразилии согласилась принять приглашение российской команды и провести два товарищеских матча в 2025 году.

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Дмитрий Олейник Источник: Tyc Sports
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