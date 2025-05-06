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Товарищеские матчи
06 мая 2025, 13:31 |
1417
9

Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной

Неожиданное решение раскритиковали фанаты, журналисты и бывшие игроки

06 мая 2025, 13:31 |
1417
9
Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Бразилия

Сборная Бразилии согласилась принять приглашения российской команды и провести два товарищеских матча в 2025 году. Федерация сообщила, что они смогут сыграть эти поединки в период с 6 по 14 октября 2025 года и с 10 по 18 ноября 2025 года.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», – заявили в Бразилии. Такое решение вызвало волну возмущения у бразильских фанатов, журналистов и экспертов:

«Война идет уже три года, все это знают. Этой стране временно запретили участвовать в командных видах спорта, никто не будет играть против этой команды, Бразилия не может поехать туда... Это абсурдная ситуация, неуважение к мирным жителям, на которых нападают и которых убивают. Это неуважение к безопасности и заботе о самих бразильских игроках», – заявил бывший футболист Вальтер Касагранде.

«Отпустят ли их клубы? Вы можете представить, что «Реал» Мадрид отпустит одного из своих игроков, чтобы тот играл в россии? «Барселона», «Фламенго» – отпустят ли эти клубы своих представителей?», – не понимает экс-игрок Рикардо Роча.

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Николай Титюк Источник
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Комментарии 9
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osokor
Все нижче і нижче опускається славна колись Бразилія! І в спортивному і чисто в людському плані...
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+3
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C.Пеклов
Хай напишуть за скільки продалися!
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+1
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kadaad
Какой был папа, такие и остальные!!!!
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0
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Андрій Заліщук
та не гратиме Бразилія з підарасами кремлівськими
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0
Lulinnha
Схема проста. Наберут на пляже каких-то бомжей и повезут на игру. И бабулесов намутят. 
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-1
Sergei2112
Даже если допустить что эти недоумки попрутся в этот гадюшник играть в футбол,врезать нептуном в то место,где это кубло соберется
Чтобы наконец уразумели не на словах,а на деле что такое война,что такое смерть,что такое человеческая жизнь
Я думаю что после этого пропадет всякое желание туда ездить
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-1
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