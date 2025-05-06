Бразилия согласилась провести товарищеский матч с российской сборной

Сборная Бразилии согласилась принять приглашения российской команды и провести два товарищеских матча в 2025 году. Федерация сообщила, что они смогут сыграть эти поединки в период с 6 по 14 октября 2025 года и с 10 по 18 ноября 2025 года.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», – заявили в Бразилии. Такое решение вызвало волну возмущения у бразильских фанатов, журналистов и экспертов:

«Война идет уже три года, все это знают. Этой стране временно запретили участвовать в командных видах спорта, никто не будет играть против этой команды, Бразилия не может поехать туда... Это абсурдная ситуация, неуважение к мирным жителям, на которых нападают и которых убивают. Это неуважение к безопасности и заботе о самих бразильских игроках», – заявил бывший футболист Вальтер Касагранде.

«Отпустят ли их клубы? Вы можете представить, что «Реал» Мадрид отпустит одного из своих игроков, чтобы тот играл в россии? «Барселона», «Фламенго» – отпустят ли эти клубы своих представителей?», – не понимает экс-игрок Рикардо Роча.