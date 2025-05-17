Испания17 мая 2025, 02:15 |
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«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
Роберт хочет стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
17 мая 2025, 02:15 |
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Каталонская «Барселона» оформила чемпионство Ла Лиги сезона 2024/25.
Однако борьба в гонке бомбардиров за два тура до завершения чемпионата Испании пока не решена. Форвард каталонцев Роберт Левандовски попросил звездных вингеров «Барселоны» помочь ему забить голы в двух последних поединках Ла Лиги.
«Вы должны мне помочь забить», – сказал Левандовски
В этом сезоне Ла Лиги Левандовски забил 25 голов, у Килиана Мбаппе сейчас 28 точных ударов – он сейчас лучший бомбардир турнира.
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