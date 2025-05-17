«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье

Каталонская «Барселона» оформила чемпионство Ла Лиги сезона 2024/25.

Однако борьба в гонке бомбардиров за два тура до завершения чемпионата Испании пока не решена. Форвард каталонцев Роберт Левандовски попросил звездных вингеров «Барселоны» помочь ему забить голы в двух последних поединках Ла Лиги.

«Вы должны мне помочь забить», – сказал Левандовски

В этом сезоне Ла Лиги Левандовски забил 25 голов, у Килиана Мбаппе сейчас 28 точных ударов – он сейчас лучший бомбардир турнира.