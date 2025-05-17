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  4. «Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
Испания
17 мая 2025, 02:15 |
130
0

«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье

Роберт хочет стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

17 мая 2025, 02:15 |
130
0
«Вы должны мне помочь». У Левандовски есть просьба к Ямалю и Рафинье
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» оформила чемпионство Ла Лиги сезона 2024/25.

Однако борьба в гонке бомбардиров за два тура до завершения чемпионата Испании пока не решена. Форвард каталонцев Роберт Левандовски попросил звездных вингеров «Барселоны» помочь ему забить голы в двух последних поединках Ла Лиги.

«Вы должны мне помочь забить», – сказал Левандовски

В этом сезоне Ла Лиги Левандовски забил 25 голов, у Килиана Мбаппе сейчас 28 точных ударов – он сейчас лучший бомбардир турнира.

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Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Рафинья Диас Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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