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Кубок Украины
15 мая 2025, 21:41 | Обновлено 15 мая 2025, 21:59
122
0

Виктор ЦУКАНОВ: «Я был уверен, что Ризнык возьмет пенальти»

Защитник «Шахтера» прокомментировал триумф в финале Кубка Украины

15 мая 2025, 21:41 | Обновлено 15 мая 2025, 21:59
122
0
Виктор ЦУКАНОВ: «Я был уверен, что Ризнык возьмет пенальти»
Профутбол. Виктор Цуканов

Хавбек «Шахтера» Виктор Цуканов прокомментировал победу над «Динамо» (1:1, пен. 6:5) в финале Кубка Украины:

– Спасибо за поздравление. Только радостные эмоции, позитивные. Очень рад выйти в таком матче – это как, не знаю, день рождения и подарок. Нет слов даже после победы и после отраженного пенальти Ризныком. Очень счастлив.

– Знали, что Дима потянет этот решающий шестой пенальти. Серия идеально шла – по пять забивали, и тут: Караваев бьет, Ризнык тянет.

– Ну, скажу так: я был уверен, что Ризнык возьмет пенальти. Дмитрий очень хорошо играет на пенальти, я был уверен, что он его возьмет.

– Насколько было тяжело входить в этот поединок? Потому что мы видели – эмоции, нервы, все «горело» на газоне.

– Мне кажется, что каждому тяжело входить в такой поединок – финал против «Динамо». Надо перебороть, а уже по игре – привыкать.

– Все говорят про сезон «Шахтера» сейчас. Есть вероятность того, будет ли третье или второе место в чемпионате Украины. Финал Кубка, победа в Кубке – насколько это немного улучшает ситуацию в сезоне в целом для клуба?

– Ну, я думаю, что это улучшает. Потому что без трофеев для «Шахтера» уходить в отпуск – это неприемлемо. «Шахтер» должен выигрывать все трофеи каждый год.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев Виктор Цуканов Дмитрий Ризнык
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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