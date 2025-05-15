Виктор ЦУКАНОВ: «Я был уверен, что Ризнык возьмет пенальти»
Защитник «Шахтера» прокомментировал триумф в финале Кубка Украины
Хавбек «Шахтера» Виктор Цуканов прокомментировал победу над «Динамо» (1:1, пен. 6:5) в финале Кубка Украины:
– Спасибо за поздравление. Только радостные эмоции, позитивные. Очень рад выйти в таком матче – это как, не знаю, день рождения и подарок. Нет слов даже после победы и после отраженного пенальти Ризныком. Очень счастлив.
– Знали, что Дима потянет этот решающий шестой пенальти. Серия идеально шла – по пять забивали, и тут: Караваев бьет, Ризнык тянет.
– Ну, скажу так: я был уверен, что Ризнык возьмет пенальти. Дмитрий очень хорошо играет на пенальти, я был уверен, что он его возьмет.
– Насколько было тяжело входить в этот поединок? Потому что мы видели – эмоции, нервы, все «горело» на газоне.
– Мне кажется, что каждому тяжело входить в такой поединок – финал против «Динамо». Надо перебороть, а уже по игре – привыкать.
– Все говорят про сезон «Шахтера» сейчас. Есть вероятность того, будет ли третье или второе место в чемпионате Украины. Финал Кубка, победа в Кубке – насколько это немного улучшает ситуацию в сезоне в целом для клуба?
– Ну, я думаю, что это улучшает. Потому что без трофеев для «Шахтера» уходить в отпуск – это неприемлемо. «Шахтер» должен выигрывать все трофеи каждый год.
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