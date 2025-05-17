Легенда АПЛ получил приглашение от Месси в Интер Майами

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации Fichajes, на переход Де Брюйне претендует итальянский «Наполи», но в последние часы появился еще один претендент – Лионель Месси пригласил Кевина де Брюйне играть за «Интер» Майами. Окончательное решение, где играть, бельгиец примет в ближайшее время.

В этом сезоне за «Манчестер Сити» Кевин провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.