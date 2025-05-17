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  4. Легенда АПЛ получил приглашение от Месси в Интер Майами
Англия
17 мая 2025, 02:33 |
85
0

Легенда АПЛ получил приглашение от Месси в Интер Майами

Кевин Де Брюйне летом покинет «Ман Сити»

17 мая 2025, 02:33 |
85
0
Легенда АПЛ получил приглашение от Месси в Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения сезона 2024/25. Игрок обратился к болельщикам в соцсетях и заявил, что приходит время прощаться.

По информации Fichajes, на переход Де Брюйне претендует итальянский «Наполи», но в последние часы появился еще один претендент – Лионель Месси пригласил Кевина де Брюйне играть за «Интер» Майами. Окончательное решение, где играть, бельгиец примет в ближайшее время.

В этом сезоне за «Манчестер Сити» Кевин провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

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Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Лионель Месси Интер Майами Наполи трансферы АПЛ трансферы Серия A
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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