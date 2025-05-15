Валерий БОНДАРЬ: «Победить Динамо – это очень сладко для Шахтера»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу над «Динамо» (1:1, пен. 6:5) в финале Кубка Украины:

– Я думаю, что было очень интересно для болельщиков. Даже немного голос сорвал сегодня – очень много кричал. Но я очень рад, что мы одержали победу. Кто-то скажет – незаслуженно, кто-то скажет – заслуженно. Но, как говорил Валерий Лобановский, результат – на табло. Игра забывается, счет остается.

Поэтому победитель – Шахтер, и я очень счастлив, что мы смогли порадовать наших фанатов. Я думаю, что этот финал, этот матч немного, скажем так, сгладил наш сезон – можно так сказать. Потому что трофей есть, мы выиграли, задачу выполнили, и нужно двигаться дальше.

– За какой момент особенно переживали? Например, за пенальти, когда били по воротам Димы Ризныка? Видно было, что вы с ним на повышенных тонах общались во время игры. А потом уже праздновали вместе?

– Да, это была очень-очень нервная игра. Против Динамо всегда такие матчи – вы же видели, что они были очень заведенные, и мы тоже. Я очень рад, что именно Шахтер победил, и мы едем праздновать домой.

– Беспроигрышная серия против Динамо продолжается. В чем секрет Шахтера?

– В том, что мы едины. Мы выходим на этот матч всегда с дополнительной мотивацией. И для нас победить Динамо – это очень сладко для нас.

– Можно сказать, что сезон немного спасен? И что сказал Марино Пушич, какие у него эмоции?

– Эмоции хорошие, потому что трофей есть трофей. И мы очень счастливы, что именно Динамо мы победили в финале Кубка.