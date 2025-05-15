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  4. Ливерпуль начал переговоры по звезде Челси. Есть другие претенденты
Англия
15 мая 2025, 21:31 |
758
0

Ливерпуль начал переговоры по звезде Челси. Есть другие претенденты

Помимо «красных», Кристофером Нкунку интересуются «Ньюкасл» и «Бавария»

15 мая 2025, 21:31 |
758
0
Ливерпуль начал переговоры по звезде Челси. Есть другие претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание «Ливерпуля», «Ньюкасла» и мюнхенской «Баварии», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «красные» уже начали переговоры с 27-летним футболистом, который намерен покинуть лондонский клуб.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 14 голами и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин выбрал клуб, ради которого покинет «Реал».

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Даниил Кирияка Источник: Footmercato
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