Ливерпуль начал переговоры по звезде Челси. Есть другие претенденты

Французский нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание «Ливерпуля», «Ньюкасла» и мюнхенской «Баварии», сообщает Foot Mercato.

По информации источника, «красные» уже начали переговоры с 27-летним футболистом, который намерен покинуть лондонский клуб.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 14 голами и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Лунин выбрал клуб, ради которого покинет «Реал».