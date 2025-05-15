Ливерпуль начал переговоры по звезде Челси. Есть другие претенденты
Помимо «красных», Кристофером Нкунку интересуются «Ньюкасл» и «Бавария»
Французский нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание «Ливерпуля», «Ньюкасла» и мюнхенской «Баварии», сообщает Foot Mercato.
По информации источника, «красные» уже начали переговоры с 27-летним футболистом, который намерен покинуть лондонский клуб.
В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 14 голами и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Лунин выбрал клуб, ради которого покинет «Реал».
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