Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Украинец готов перейти в «Челси»
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.
По информации испанских СМИ, Лунин имел договоренность с «Реалом» – с ним был продлен контракт, чтобы клуб не смог его бесплатно продать. Еще прошлым летом между Луниным и «Челси» велись переговоры, которые будут возобновлены уже в ближайшее время. Все указывает на то, что Лунин станет игроком лондонского «Челси».
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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