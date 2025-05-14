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Англия
14 мая 2025, 23:01 | Обновлено 14 мая 2025, 23:28
2962
3

Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал

Украинец готов перейти в «Челси»

14 мая 2025, 23:01 | Обновлено 14 мая 2025, 23:28
2962
3
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, Лунин имел договоренность с «Реалом» – с ним был продлен контракт, чтобы клуб не смог его бесплатно продать. Еще прошлым летом между Луниным и «Челси» велись переговоры, которые будут возобновлены уже в ближайшее время. Все указывает на то, что Лунин станет игроком лондонского «Челси».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы трансферы АПЛ Челси
Дмитрий Олейник Источник: Diario Gol
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ivankondrat96
Краще ніж Галатасарай) Хоча поки до трансферу не дійде, все може бути чутками та грою агентів...
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+1
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saltim
Санчес сильнее Лунина играет. Тупит иногда но в рамке он сильнее. На выходах тоже. Зря он туда намылился
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