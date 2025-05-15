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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
16.05.2025 18:55 - : -
Аль-Хиляль
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Саудовская Аравия
15 мая 2025, 21:15 |
20
0

Аль-Фатех – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс матча чемпионата СА

Матч начнется 16 мая в 18:55 по Киеву

15 мая 2025, 21:15 |
20
0
Аль-Фатех – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс матча чемпионата СА
ФК Аль-Хиляль. Сергей Милинкович-Савич

В пятницу, 16 мая состоится игра 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Хилялем». Матч начнется в 18.55 по Киеву.

Аль-Фатех

На данный момент команда находится на 13-й позиции в чемпионате и имеет на счету 33 очка. Коллектив до сих пор борется за сохранение прописки, а расстояние от зоны вылета за 3 матча до завершения сезона составляет 3 очка. В Кубке Короля коллектив потерпел поражение от «Аль-Жабалена» с 1-го дивизиона в рамках 1/16 финала.


Аль-Хиляль

Сейчас команда занимает 2 место в турнирной таблице, имея в активе 68 очков. Формально клуб по-прежнему находится в чемпионской гонке, однако «Аль-Иттихаду» осталось победить еще в 1 игре, чтобы окончательно закрепить за собой 1-ю позицию. Из кубка страны коллектив вылетел в четвертьфинале от того же «Аль-Иттихада», а в полуфинале азиатской ЛЧ потерпел поражение от «Аль-Ахли».

Личные встречи

В последних 5 очных матчах преимущество на стороне «Аль-Хиляля»: 4 победы «голубой волны» и 1 выигрыш «Аль-Фатеха». Правда, зелено-синяя команда последний раз торжествовала в этом противостоянии еще в марте 2023 года. Игра 1-го круга чемпионата завершилась разгромной победой «Аль-Хиляля» со счетом 9:0.

Интересные факты

  • Ни одна команда лиги в этом сезоне не забила больше голов, чем «Аль-Хиляль» – 88 мячей.
  • За последние 10 матчей «Аль-Фатех» набрал 17 очков, в остальных 21 играх этого сезона команде удалось завоевать всего 16 баллов.
  • В последних 10 играх «Аль-Фатеху» удалось сохранить ворота сухими всего 1 раз – в поединке против «Аль-Иттихада».

Возможные стартовые составы

Аль-Фатех: Аль-Акиди – Аль-Зари, Саадан, Фернандеш, Бааттиа – Аль-Фухаид, Юссуф – Сбай, Варгас, Батна – Машаду

Аль-Хиляль: Боно – Аль-Харби, Кулибали, Тамбакти, Аль-Ями – Невиш – Аль-Давсаври, Милинкович-Савич, Канно, Малком – Митрович

Прогноз

Хотя «Аль-Фатех» и набрал уверенность в последних играх, он не должен стать серьезной проблемой для «голубой волны». Я поставлю на победу «Аль-Хиляля» с форой -1 и коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Аль-Фатех
16 мая 2025 -
18:55
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль с форой -1 1.74 Сделать ставку

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Аль-Фатех Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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