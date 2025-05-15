Кубок Италии15 мая 2025, 21:13 | Обновлено 15 мая 2025, 21:35
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ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме
Янник Синнер следил за триумфом «Болоньи»
15 мая 2025, 21:13 | Обновлено 15 мая 2025, 21:35
345
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14 мая на «Эстадио Олимпико» прошел финальной матч Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Болонья».
Победу в матче оформила «Болонья», которая выиграла первый трофей с 1974 года (1:0).
Среди известных людей на матче присутствовал итальянский теннисист Янник Синнер – первая ракетка мира.
На следующий день после поединка, 15 мая, Синнер в Риме встретился в полуфинале ATP 1000 с норвежцем Каспером Руудом. Матч между теннисистами стартовал в 20:10 по киевскому времени.
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ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме
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