14 мая на «Эстадио Олимпико» прошел финальной матч Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Болонья».

Победу в матче оформила «Болонья», которая выиграла первый трофей с 1974 года (1:0).

Среди известных людей на матче присутствовал итальянский теннисист Янник Синнер – первая ракетка мира.

На следующий день после поединка, 15 мая, Синнер в Риме встретился в полуфинале ATP 1000 с норвежцем Каспером Руудом. Матч между теннисистами стартовал в 20:10 по киевскому времени.

ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме