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Кубок Италии
15 мая 2025, 21:13 | Обновлено 15 мая 2025, 21:35
345
0

ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме

Янник Синнер следил за триумфом «Болоньи»

15 мая 2025, 21:13 | Обновлено 15 мая 2025, 21:35
345
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ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

14 мая на «Эстадио Олимпико» прошел финальной матч Кубка Италии, в котором встретились «Милан» и «Болонья».

Победу в матче оформила «Болонья», которая выиграла первый трофей с 1974 года (1:0).

Среди известных людей на матче присутствовал итальянский теннисист Янник Синнер – первая ракетка мира.

На следующий день после поединка, 15 мая, Синнер в Риме встретился в полуфинале ATP 1000 с норвежцем Каспером Руудом. Матч между теннисистами стартовал в 20:10 по киевскому времени.

ФОТО. Первая ракетка мира посетил финал Кубка Италии в Риме

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Милан Болонья Кубок Италии по футболу Милан - Болонья Янник Синнер фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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