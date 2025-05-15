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Италия
15 мая 2025, 18:50 | Обновлено 15 мая 2025, 18:57
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Ндойе лишь второй игрок Болоньи, забивавший за клуб в финале

В решающем матче Кубка Италии Болонья на Стадио Олимпико в Риме победила Милан со счетом 1:0

15 мая 2025, 18:50 | Обновлено 15 мая 2025, 18:57
50
0
Ндойе лишь второй игрок Болоньи, забивавший за клуб в финале
Getty Images/Global Images Ukraine

В финале Кубка Италии «Болонья» на «Стадио Олимпико» в Риме победила «Милан» со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Дан Ндойе.

Швейцарец стал лишь вторым игроком Болоньи в истории, забившим гол в финале Кубка Италии.

Первым был Джузеппе Савольди в сезоне 1973/74, который забил в ворота Палермо также на Стадио Олимпико в Риме.

Тогда основное время закончилось со счетом 1:1, лишь в серии пенальти Болонья взяла верх (4:3).

Интересным фактом является то, что в сезоне 1969/70 победитель определялся по итогам группового турнира, который выиграла Болонья. Соперниками тогда для победителей были Торино, Кальяри и Варезе.

Болонья выиграла свой первый трофей за 51 год и имеет теперь в своем активе три Кубка Италии (1970, 1974, 2025).

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Кубок Италии по футболу Болонья Милан Болонья - Милан Дан Ндойе
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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